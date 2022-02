Tele 5 mit einigen Überraschungen zur „Star Trek: Discovery“-Premiere

Anzeige

Tele 5 macht Trekkies bereits ab Mitte März glücklich und strahlt die ersten beiden Staffeln von “Star Trek: Discovery” ab 14. März stets zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr erstmals im deutschen Fernsehen aus.

Mit an Bord befindet sich zudem die Originalserie „Raumschiff Enterprise“, die bei Tele 5 direkt im Anschluss an die neuen „Star Trek: Discovery“-Folgen laufen. Somit kreiert Tele 5 als „Home of Sci-Fi“ im deutschen Free TV einen ganz speziellen “Star-Trek-Montag” für Sci-Fi-Enthusiasten. DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits Anfang Februar über die Pläne des Senders.

Im Rahmen des neuen „Star Trek“-Montags zeigt Tele 5 außerdem wieder weitere Klassiker des Star Trek-Universums. Ab 19. April bilden zudem „Star Trek: Deep Space Nine“, „Star Trek: Raumschiff Voyager“ und „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ montags bis freitags das Vorabendprogramm.

Tele 5 mit großer Marketingkampagne zu „Star Trek: Discovery”

Tele 5 zelebriert das neue Programm am Montag zudem mit einer eigens angefertigten Marketingkampagne. Die verschiedenen Motive werden ab Anfang März hoch frequentiert Online, in Social Media, im Radio sowie On Air platziert. Erweitert wird die Kampagne zudem im Print-Bereich, darunter auch im „Star Trek: Discovery“-Magazin, das exklusiv zum TV-Start ab Mitte März im Handel erhältlich sein wird und auf 80 Hochglanzseiten rund um die neue Serie und deren Kosmos informiert. Außerdem unterstützt Tele 5 den Podcast „Planet Trek FM“ mit Pre-Rolls.

Zum Inhalt der ersten Staffel:

Die Serie stellt im Rahmen ihrer Handlung gänzlich neue Charaktere auf der Suche nach neuen Welten und Zivilisationen vor, die an Bord der „U.S.S. Discovery“ den vielfältigen Geheimnissen des Universums nachgehen.

Der Start der ersten Staffel ist im Jahr 2256 angesiedelt. Sternenflotten-Offizierin Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) tritt die größte Herausforderung ihres Lebens an. Denn die wissenschaftliche Forschungsmission der jungen Raumfahrerin entwickelt sich zusehends zu einer militärisch-politischen Gratwanderung, die jederzeit einen Krieg mit den Klingonen auslösen könnte. Auch Kelpianer Saru (Doug Jones) und Captain Gabriel Lorca (Jason Isaacs) stehen im Dienst der Föderation. An Bord der „U.S.S Discovery“ reisen sie in ferne Galaxien und kämpfen für den Frieden im Universum.

Später im Verlauf des Jahres findet dann auch noch die erste Staffel von „Star Trek: Picard“ ihren Weg zu Tele 5.

Quelle: Discovery Deutschland