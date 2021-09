Anzeige

Unter dem Slogan „Mehr als du denkst“ präsentiert sich der Sender Tele 5 ab sofort mit einem neuen, überarbeiteten Logo und Marken-Design.

Tele 5 präsentiert sich ab dem 1. Oktober in neuem Gewand. Die runderneuerte Designsprache betrifft sämtliche Kommunikationskanäle der Marke, inklusive dem On Air-Design, Off Air-, Online- oder Social Media-Präsenzen. Das kündigte der Sender am Donnerstag an.

Im Zentrum steht dabei das angepasste Tele 5 Logo. Mit einer leicht verschlankten Form und einer universelleren Schriftart ausgestattet, wirkt das neue Emblem laut Senderangaben filigraner, und bietet damit vielfältigere Einsatzmöglichkeiten. So steht die abstrahiert dargestellte 5 noch mehr im Mittelpunkt, und prägt mit ihren zwei auch getrennt einsetzbaren Teilstücken das Design maßgeblich.

Tele 5 – Senderlogo in neuen Farben

Auch die Farben sind gänzlich verändert. Dabei sticht insbesondere die neue Primärfarbe Psychedelic Purple hervor, die von einem dunklen Blau (Midnight Blue) sowie einem blaustichigen Weiß (Alice Blue) begleitet wird. Als Sekundärfarben sieht das Design ein sattes Gelb (Golden Yellow) sowie ein leichtes Mintgrün (Medium Spring Green) vor.

On Air hervorgehoben wird der Markenkern “Fiction im Blut” mit eigens produzierten Idents. Diese sollen sowohl die umfassende Genre-Vielfalt des Programms, als auch die Dynamik von Tele 5 verbildlichen, teilt der Sender mit. Die nahtlos aneinander gereihten Szenen, die jeweils nur für ca. 1,5 Sekunden zu sehen sind, verbinden sich dabei kontinuierlich durch auf Bildausschnitte fokussierte Zoom-In und Zoom-Out-Effekte.

Verbesserter Mediatheken-Auftritt

Im Digitalbereich soll der Sender ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen. Dabei will TELE5.de zur universellen Anlaufsstelle für alle Fans von Spielfilmen und fiktionalen Serien werden. Dank des responsive Designs der neuen Seite entfallen die mobilen Apps, auch eine Registrierung bzw. Anmeldung für die integrierte Mediathek ist nicht länger notwendig. Sämtliche Inhalte bleiben hingegen auch weiterhin kostenlos abrufbar.

Unter dem neuen Claim “Mehr als du denkst” startet Tele 5 zudem zeitgleich mit der Modernisierung eine neue, deutschlandweite Markenkampagne. Diese greift laut Sender das “Mehr…” in verschiedener Art und Weise auf und will damit die umfangreiche Vielfalt der Marke beweisen. Die Kampagne wird im TV, in Print- und Radiomedien sowie Online und auf Social Media ausgespielt.

Entwickelt wurde das neue Markendesign unter der Leitung und Projektkoordination von Sanela Smailhodzic, in Zusammenarbeit mit Jan Leitz, Katharina Timmermann und Stefanie Paul, von der Brand Design-Agentur CapeRock aus Amsterdam.

