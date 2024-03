Tennis live bei Sky: Die Miami Open ab heute

Tennis der ATP und WTA mit Zverev und Kerber im Miami Open gibt es ab heute täglich 24 Stunden live und exklusiv bei Sky.

Ab dem heutigen Dienstag bis Ostersonntag (31. März) berichtet Sky täglich live aus Miami auf Sky Sport Tennis und auf Sky Q. Nach Indian Wells folgen nun das zweite Masters-Turnier der ATP Tour sowie das vierte Masters der WTA Tour in Miami. Bei den Miami Open 2024 geht auch Alexander Zverev an den Start, der zuletzt in Kalifornien Wimbledonsieger Carlos Alcaraz unterlag. Das Viertelfinale wird den beiden Protagonisten sicherlich noch länger in Erinnerung bleiben. Das Match musste schließlich aufgrund einer einer Bienen-Invasion unterbrochen werden.

Tennis bei Sky Sport Tennis und Sky Q

Sky überträgt die Miami Open 2024 live und exklusiv. Das Beste des jeweiligen Tages gibt es auf dem 24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, alle verfügbaren Tennismatches und Courts des Turniers auf Sky Q abzurufen. Wie in Indian Wells beträgt das Preisgeld 1,1 Millionen US-Dollar. Das 1000er-Event wird im Hard Rock Stadium in Miami Gardens ausgetragen, dem Stadion und der Heimspielstätte der Footballmannschaft Miami Dolphins. Bei den Herren nehmen neben Zverev u. a. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Daniil Medvedev teil.

Bild: Sky Deutschland – Sky hält diverse Tennisrechte noch mindestens bis 2028

Bei den Damen ist u. a. die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Angelique Kerber dabei, die nach ihrer Babypause immer besser in Schwung kommt und nun auch wieder von Teamkapitän Rainer Schüttler ins deutsche Tennis-Team berufen wurde. Als Experten sind beim Turnier Philipp Kohlschreiber, Markus Wislsperger und ab dem Halbfinale Patrik Kühnen im Einsatz. Marcel Meinert, Nicola Geuer, Paul Häuser, Julian Jander, Markus Götz und Stefan Hempel, der das ATP-Finale begleiten wird, kommentieren.

Die Miami Open 2024 live auf Sky Sport Tennis:

Dienstag (19. März) ab 16 Uhr: 1. Tag

Mittwoch (20. März) ab 16 Uhr: 2. Tag

Donnerstag (21. März) ab 16 Uhr: 3. Tag

Freitag (22. März) ab 16 Uhr: 4. Tag

Samstag (23. März) ab 16 Uhr: 5. Tag

Sonntag (24. März) ab 16 Uhr: 6. Tag

Montag (25. März) ab 16 Uhr: 7. Tag

Dienstag (26. März) ab 16 Uhr: 8. Tag

Mittwoch (27. März) ab 18 Uhr: 9. Tag

Donnerstag (28. März) ab 18 Uhr: Viertelfinale

Freitag (29. März) ab 20 Uhr: Halbfinale ATP

Samstag (30. März) ab 20 Uhr: WTA Finale

Sonntag (31. März) ab 21 Uhr: ATP Finale

Quelle: Sky Deutschland

