„March Madness“ live bei DAZN: US-College-Basketball ab heute

„March Madness“ mit den besten College-Basketball-Mannschaften aus den USA gibt es ab heute live bei DAZN mit insgesamt 30 Spielen.

DAZN begleitet wieder live den sogenannten „March Madness“ im US-College-Basketball. Das Finalturnier der NCAA-Hochschulmeisterschaft startet mit den „First Four“ heute, am 19. März, und schließt mit den „Final Four“ ab dem 6. April. Das große Finale der „March Madness“ steigt am 8. April im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Insgesamt werden 30 Spiele des Turniers mit originalem US-Kommentar live auf DAZN übertragen. Die besten Spieler des College-Turniers empfehlen sich im Folgenden für den NBA Draft am 26. bzw. 27. Mai, ebenfalls live auf DAZN.

„March Madness“ live und Re-live

© DAZN – Wie jedes Jahr überträgt DAZN live die Spiele des „March Madness“-Turniers

Es ist die 85. Ausgabe des „March Madness“-Finalturniers. Für die besten Basketballteams in der von der National Collegiate Athletic Association (NCAA) organisierten nationalen Hochschulmeisterschaft geht es um die Championship Trophäe sowie die heißbegehrten Spots im Draft für die NBA. Auf DAZN können die Spiele des Turniers mit originalem US-Kommentar live und im Re-live verfolgt werden.

Der Wettbewerb zieht sich insgesamt über drei Wochen. Es nehmen 68 Mannschaften an der nationalen Meisterschaft teil, die im K.O.-Modus gegeneinander antreten. Davon sind 32 Teams bereits automatisch durch den Gewinn des Conference Tournaments qualifiziert. Die restlichen Mannschaften werden durch das NCAA Selection Committee am Selection Sunday (17. März) bestimmt. Es wird im Vergleich zur NBA und FIBA mit leicht abgeänderten Regeln gespielt. So geht jedes Duell nur zweimal 20 Minuten.

Von heute bis zum 8. April

Los geht es mit den „First Four“ heute, am 19. März, in Dayton, Ohio. Die „First Round“ folgt am 21. und 22. März und die „Second Round“ am 23. und 24. März. Das Sweet Sixteen-Achtelfinale steigt am 28. und 29. März. Im Anschluss findet am 30. und 31. März die Runde der Elite Eight statt, bevor schließlich am 6. April das „Final Four“ ansteht. Die beiden Sieger aus den Duellen treffen schließlich im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, beim großen Finale am 8. April aufeinander. Als einer der Favoriten gelten erneut die Connecticut Huskies, die sich im vergangenen Jahr durch einen Sieg gegen San Diego State ihren insgesamt fünften Titel in der Geschichte holen konnten.

Quelle: DAZN