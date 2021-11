Thanksgiving ist NFL-Feiertag: Diese Football-Spiele laufen ab heute live im Free-TV

Anzeige

Traditionell ist Thanksgiving NFL-Footbal angesagt – so auch heute. Der deutsche TV-Partner ProSieben hat daher ein schönes Live-Spiele-Paket für Fans des ovalen Leders geschnürt.

Diesen Donnerstag ab 22.25 geht der NFL-Feiertag auf ProSieben Maxx los. Dann spielen die Dallas Cowboys gegen die Las Vegas Raiders. Wer danach noch nicht genug American Football bekommen hat, der kann rüber ins Hauptprogramm zappen. Denn bei ProSieben läuft in der Nacht auf Freitag, um 2.10 Uhr noch das Spiel der New Orleans Saints gegen die Buffalo Bills.

ProSieben und ProSieben Maxx übertragen heute Nacht die NFL live

Weiter geht der Thanksgiving-Spieltag im Free-TV dann am Sonntag. Ab 18 Uhr läuft zunächst das Magazin „#ranNFLsüchtig“ auf ProSieben Maxx. Darin wird stets das aktuelle Geschehen in der NFL beleuchtet sowie auf Spiele des Abends vorausgeblickt. Ab 19 Uhr beginnt dann das Spiel New England Patriots – Tennessee Titans, ehe um 22.25 Uhr auch noch Green Bay Packers – Los Angeles Rams folgt. Online bei ran.de gibt es zusätzlich noch die Begegnung Miami Dolphins gegen Carolina Panthers ab 19 Uhr zu sehen.

Alternativ kann man die NFL auch bei DAZN verfolgen. Dort läuft beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt bereits die Partie der Chicago Bears gegen die Detroit Lions. Über das ganze Wochenende verteilt zeigt der Streamingdienst auch College-Football live, sowie unter anderem auch noch die Konferenz „redzone“ am Sonntag ab 19 Uhr.