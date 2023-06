„The Thing About Pam“: Renée Zellweger-Serie feiert heute TV-Premiere

Anzeige

In der Miniserie „The Thing About Pam“ von und mit Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger wird ein wahres Verbrechen rekonstruiert.

„The Thing About Pam“ basiert auf einem Podcast von Keith Morrison und beruht auf einer wahren Begebenheit, wie RTL Deutschland mitteilt. Renée Zellweger fungierte dabei als ausführende Produzentin und ist daneben in der Hauptrolle mit Fatsuit, Maskenteilen und Make-up-Effekten in künstlich gealterter Gestalt zu erleben. Bei den ACCEC Awards gewann die Serie zwei Preise für die beliebteste Serie und Zellweger als Hauptdarstellerin. Seine deutsche TV-Premiere feiert der TV-Krimi nun am 20. Juni 2023 um 20.15 Uhr bei RTL Crime. Zudem kann man alle sechs Episoden bei RTL+ streamen.

Darum geht es in „The Thing About Pam“

Die Handlung beschreibt RTL folgendermaßen: Als Betsy Faria (Katy Mixon) in einer Kleinstadt in Missouri ermordet wird, scheint der Fall zunächst eindeutig. Die Polizei verhaftet ihren Ehemann (Glenn Flehler) und obwohl er seine Unschuld beteuert, wird er vor Gericht für schuldig befunden. Doch dann erscheinen Hinweise, die darauf hindeuten, dass Betsys Freundin Pam Hupp (Renée Zellweger) an dem Verbrechen beteiligt war. Pams Aussagen führen die Ermittler durch eine erschreckende Reihe unerwarteter Wendungen.

Den Trailer zur Serie kann man hier sehen:

Quelle: RTL Deutschland

