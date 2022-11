Toni Kroos verstärkt MagentaTV als WM-Kommentator und mit eigenem Format

Anzeige

Rio-Weltmeister Toni Kroos wird während der Fußball-WM in Katar als Experte bei MagentaTV im Einsatz sein.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid wird das Spiel Deutschland gegen Spanien am 27. November gemeinsam mit Moderator Johannes B. Kerner analysieren, wie der Sender am Montag mitteilte. Ein weiterer Einsatz sei in Planung. Zudem wird der Weltmeister von 2014 gemeinsam mit Bruder Felix Kroos beide Halbfinal-Spiele sowie das Finale kommentieren.

Podacast von Toni Kroos und Bruder Felix feiert TV-Premiere bei MagentaTV

Bislang spielten sich die Kroos-Brüder die Bälle rhetorisch vor allem in ihrem Podcast „Einfach mal Luppen“ zu, wo sie regelmäßig über Fußballthemen sprechen. Nun soll der Podcast bei der WM als TV-Format umgesetzt werden. „Einfach mal Luppen“ feiert dabei am 13. Dezember zum ersten Halbfinale bei MagentaTV Premiere.

MagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle Spiele der vom 20. November bis 18. Dezember stattfindenden WM.

