TV-Adventskalender: Tipps aus Free-TV und Streaming

Es ist Dezember und damit offiziell Adventskalenderzeit! Was sich bei Streamingdiensten und im Free-TV lohnen könnte, um in Stimmung zu kommen, trägt dieser TV-Adventskalender zusammen.

Von 1 bis 24, aber weit mehr als nur vierundzwanzig Hinweise: Ein Adventskalender mit Shows und Filmen im linearen Fernsehen und bei Streamingdiensten für den Dezember 2023. Los geht es heute mit den Türchen 1 bis 3, jede Woche kommen dann neue TV-Tipps dazu.

Mit dabei sind natürlich Weihnachtsklassiker und Jahresrückblick-Shows – aber auch ganz neue Weihnachtsfilme, Comedy-Märchenstunden und Serien. Viel Spaß beim weihnachtlichen Fernseh-Vergnügen.

1. Dezember: „Sisi“ und 25 Jahre „Galileo“

Beim Streamingdienst RTL+ ist ab heute die dritte Staffel der Serie „Sisi“ mit Dominique Devenport als Kaiserin Elisabeth (oft Sissi genannt) und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph online. ProSieben feiert ab heute Abend 25 Stunden lang 25 Jahre „Galileo“, also das Wissensmagazin des Privatsenders. Und in der ARD-Mediathek wird die dreiteilige Musiksender-Doku „Die Viva-Story – zu geil für diese Welt“ verfügbar (3 x 35 Minuten).

2. Dezember: Silbereisen und Gottschalk treten gegeneinander an

Das Erste bringt heute seine traditionsreiche Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen. Parallel zur ARD-Show zeigt RTL „Disney 100 – Die große Jubiläumsshow“ mit Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski.

3. Dezember: „Aschenbrödel“ mal anders und Advents-„Tatort“

Libuse Safrankova in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (1973). (Bildrechte: WDR/DRA)

Am heutigen ersten Advent zeigt das Erste nach einer von vielen ARD-Ausstrahlungen des 50 Jahre alten Klassikers und Kultfilms um 16.25 Uhr die Doku „Märchenreise: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Am Abend hat der Kölner „Tatort“ ein Adventsthema: Der Krimi „Des anderen Last“ dreht sich um einen ermordeten Kurierfahrer in der Vorweihnachtszeit. Das ZDF hat mit „Weihnachtspäckchen… haben alle zu tragen“ eine festliche Herzkino-Produktion im Programm. RTL zeigt den Disney-Animationsfilm „Encanto“ als Free-TV-Premiere.

