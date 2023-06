TV-Saisonausblick: Das plant ProSieben

Anzeige

Zitat ProSieben: „Wer stiehlt mir die Show?„. Heidi Klum. Aiman Abdallah. „Uncovered“. Annemarie Carpendale. „Galileo“. „TV total“. Matthias Opdenhövel. „Jenke.“. „Late Night Berlin“. Elton. „taff“. Linda Zervakis. Klaas Heufer-Umlauf. „Joko & Klaas Live“. Joko Winterscheidt. „The Masked Singer“. Rebecca Mir. „We Love To Entertain You“. Daniel Aminati. „Schlag den Star“. Steven Gätjen. Michael Marx. „Das Duell um die Welt“. Jeannine Michaelsen. „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Stefan Gödde. Katrin Bauerfeind. Thore Schölermann. „Jenke. Report.“. Melissa Khalaj. „Formel E“. Christian Düren. „Die Wok-WM 2023“. Funda Vanroy. „Beauty & The Nerd“. Das Monsterchen. „Zervakis & Opdenhövel. Live.“. Jenke von Wilmsdorff. Viviane Geppert. „The Voice of Germany“. Sebastian Pufpaff. „Das große Promi-Büßen“. „red.“. Karolin Kandler. Thilo Mischke. „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“. Selten hat ein Sender so viel alten Tobak, als „neue“ Highlights aufgetischt wie ProSieben für die TV-Saison 2023/2024. Dabei hat einzig die „3“ am Ende von „Wok-WM 2023“ das Prädikat „noch nie dagewesen“ verdient.

Dann rückt man doch noch mit einigen neuen Marken heraus, die nahezu alle im Herbst zu sehen sind: So fordern die Kebekus‘ Carolin und David in „Wir gegen die! Die Geschwistershow“ andere prominente Verwandte ersten Grades zum Duell. Auch neu: In der Dating-Show „Der Heiratsmarkt“ verkuppeln im Herbst 2023 Eltern ihre erwachsenen Kinder, die bislang vergeblich nach der großen Liebe gesucht haben und in der Abenteuer-Reality-Show „Destination X (AT) gehen 2024 zehn Abenteurer in einem verdunkelten Bus auf einen Roadtrip. Ihre Aufgabe: Sie müssen an jedem Zielort herausfinden, wo sie gerade sind. Aber Vorsicht: Der ein oder andere Hinweis auf der Fahrt und am Zielort kann in die Irre führen. Das klingt zumindest „Joko & Klaas“-ähnlich genug, um nicht vielleicht doch erfolgreich zu sein. Thilo Mischke

ProSieben hat es aktuell nicht leicht

Senderchef Daniel Rosemann sagte in Anbetracht finanziell nicht leichter Zeiten auf den Screenforce Days offen: „ProSieben ist für die Saison 2023/2024 in einer besonderen Situation“, nur um dann doch noch in Richtung Selbstbeweihräucherung abzubiegen: „Das Portfolio aus herausragenden Künstlerinnen und Künstlern und aus starken Programm-Marken war in der ProSieben-Geschichte noch nie so nachhaltig und so groß.“ Der Schlusssatz: „Deswegen können sich unsere Zuschauer und unsere Werbekunden auf viele vertraute, erfolgreiche Programme freuen.“, lässt zumindest zwischen den Zeilen erkennen, dass das Portfolio vielleicht doch eher Kompromiss als die Neuerfindung des TV-Rades ist.

Die Galileo-Moderatoren Stefan Gödde, Funda Vanroy, Aiman Abdallah. © ProSieben/Frank Zauritz

Achso: Die Reporter-Elite um Thilo Mischke und Jenke von Wilmsdorff wird auch wieder einige neue investigative Filme produzieren. Und ein Jubiläum gibt es auch noch: 25 Jahre „Galileo“ feiert ProSieben ab Freitag, 1. Dezember 2023, mit einer Sonderprogrammierung: Zum 25. Geburtstag gibt es für die Zuschauer satte 25 Stunden „Galileo“. Das ist zum einen mutig, weil, als Heidi Klum kürzlich doppelt so alt geworden ist, der ihrem goldenen Ehrentag gewidmete Thementag brachial baden ging – quotentechnisch. Zum anderen dachte der objektive Beobachter, dass das bisherige „Galileo“-Limit mit bis zu vier Stunden „Big Pictures“ und Co. bereits deutlich überschritten wurde. Dass Aiman Abdallah, Stefan Gödde und Funda Vanroy dabei in die lang zurückliegende Vergangenheit des pseudo-wissenschaftlichsten Formats des deutschen Fernsehens reisen, klingt bei aller Ablehnung dann doch wieder interessant. Denn bei kaum etwas ist man bekanntlich inkonsequenter als bei dem „Trash-TV-Akademiker“-Phänomen genannten Verhältnis zwischen Fernsehgeschmack und den eigentlichen Ansichten, die man in der Öffentlichkeit vertritt. Ein Blick in die „Galileo“-Zukunft verspricht ProSieben ebenfalls.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stellt der Sender auf diese Weise sicher, dass der Name des italienischen Astrophysikers und Universalgelehrten auch in den Highlights für die TV-Saison 2024/25 wieder auftauchen wird.

