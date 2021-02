UEFA Europa League: Nitro überträgt heute live

Anzeige

Nitro überträgt heute Abend das Europa League – Spiel Molde FK gegen TSG 1899 Hoffenheim live im Free-TV.

Die TSG feierte in der Gruppenphase der UEFA Europa League nach vier Spieltagen den Einzug in die K.o.-Runde und damit den Vereinsrekord. Bei Nitro lässt sich heute im Free-TV die historische Europacup-Saison der Mannschaft um Trainer Sebastian Hoeneß weiter verfolgen, wie der Sender ankündigt.

Zum Start der Europa-League-Zwischenrunde präsentiert Nitro das Hinspiel zwischen dem norwegischen Vizemeister Molde FK und der TSG 1899 Hoffenheim. Wie der Sender mitteilt, kann man die Übertragung auch parallel auf TVNow im Nitro-Livestream verfolgen.

Start zur Primetime

Ab 20.15 Uhr wird heute Moderatorin Laura Wontorra durch den Fußballabend führen. An ihrer Seite steht Experte Roman Weidenfeller mit Einschätzungen und Analysen rund um das Spiel. Marco Hagemann und Steffen Freund nehmen derweil hinter dem Mikro Platz und kommentieren die Partie. Spielbeginn ist um 21 Uhr. Im Anschluss folgen weitere Tore und Highlights des Spieltags, darunter mit der Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Young Boys Bern.

Aufgrund der Pandemie-Lage soll die Übertragung unter strengsten Hygienevorschriften aus dem Studio 5 der Mediengruppe RTL in Köln produziert werden. Auch für die Mannschaft soll es nicht am gewohnten Spielort weitergehen. Aufgrund der norwegischen Einreisebeschränkungen wird das Hinspiel in Spanien im Estaio de la Cerámica stattfinden.