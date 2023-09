UHD Tipps bei HD+: Spielfilm-Highlight im September

Anzeige

Ziemlich nervenaufreibende Unterhaltung in UHD-Qualität gibt es auch im September wieder bei HD+. Diesmal sorgt vor allem ein Spielfilm dafür.

Anzeige

Die Free-TV-Premiere „Entführt – 14 Tage Überleben“, basiert auf dem wahren Entführungsfall des Sohnes der Erlemann-Familie und begeistert mit überraschenden Wendungen. Kidnapping-Komplott oder Familien-Drama? Jochem Erlemann ist in den 70er Jahren der charmanteste Filou der deutschen Wirtschaftswelt. Er hat ein Händchen dafür, aus dem Nichts ein Vermögen zu machen. Obwohl das Geschäft längst die Grenze zur Legalität überschritten hat, gelingt es der Staatsanwaltschaft nicht, ihm das Handwerk zu legen.

„Entführt – 14 Tage Überleben“ basiert auf wahren Begebenheiten

Dann der Schock: 4 Männer entführen seinen 11-jährigen Sohn Johannes und halten ihn in einer Kiste gefangen. 3 Millionen Mark soll Erlemann für die Freilassung zahlen – Geld, über das der inzwischen inhaftierte Unternehmer nicht verfügen kann. Als auch die Polizei beginnt gegen den Investor zu ermitteln und den eigenen Vater hinter der Kindesentführung vermutet, nimmt Johannes Mutter Gabi die Rettung ihres Sohns in die eigene Hand. RTL UHD zeigt die Free-TV-Premiere des Spielfilms „Entführt – 14 Tage Überleben“ am 14. September um 20.15 Uhr.

Wolf Kruse (Moritz Heidelbach, l.) und Johannes Erlemann (Cecilio Andresen). Foto: RTL / Tom Trambow

RTL UHD zeigt Länderspiel gegen Japan unter anderem bei HD+ in höherer Auflösung

Ein Highlight für alle Fußball-Fans dürfte das Freundschaftsspiel Deutschland – Japan werden, wenn der Fußballplatz zur Bühne für eine spannungsgeladene Revanche wird: Nach der schmerzhaften Niederlage gegen den mehrfachen Asienmeister in Katar trifft die deutsche Nationalmannschaft erneut auf das Team von Hajime Moriyasu. RTL UHD zeigt die Partie am 9. September ab 20.15 Uhr.

Mega-City-Reportagen runden September-Angebot ab

Wem das zu viel Aufregung ist, kann sich von den faszinierenden Mysterien und Enthüllungen rund um die Mega-Cities in den Bann ziehen lassen. Ob Brandenburger Tor oder malaysischer Inselstaat – die Dokumentationsreihe „Geheimnisse der Weltstädte – von Berlin bis Singapur“ nimmt dich mit auf eine Erkundungstour durch die Metropolen dieser Welt.

Kabel Eins Doku UHD auf ProSiebenSat.1 UHD zeigt am 15. und 22. September die Reportage-Reihe jeweils im Dreier-Pack. Die Wiederholungen sind am 22. September ab 5.55 Uhr und 29. September ab 5.30 Uhr zu sehen.

Bildquelle: df-entfuehrt-rtl: RTL

df-uhd: ©Proxima Studio via stock.adobe.com