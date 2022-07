„Unter uns“: zwei Stars gehen – einer auf Zeit

Anzeige

Seit über 20 Jahren sorgt Claudelle Deckert für spannende Geschichten bei „Unter Uns“. Als raffinierte Anwältin Eva Wagner ist sie nicht nur geschäftstüchtig, sondern weiß die Kontrahenten um den schönen Finger zu wickeln.

Doch jetzt siegt in Evas Leben die Liebe! Sie begleitet Stararchitekt Dominic Adams (Jo Weil) mit Söhnchen Noah (Finn Luca Cramer) und Hund Hank zu seinem neuen Job nach Brüssel. In Folge 6915, Ausstrahlung am 25. Juli um 17.30 Uhr bei RTL, machen sich die Vier auf zu neuen Abenteuern.

Auch privat steht bei der Düsseldorfer Schauspielerin alles auf Liebe: Claudelle freut sich in ihrer Drehpause, die bis September geht, auf ganz viel Zeit mit ihrem Ehemann, Manager Peter Olsson, dem sie letztes Jahr in der traumhaften Kulisse des Tegernsees das Ja-Wort gab: „Ich liebe meinen Job bei ‚Unter uns‘, aber man entwickelt mit über 40 ein anderes Bewusstsein und ab und an brauche ich mal eine Pause, um den Kopf frei zu kriegen und mich anderen Dingen widmen zu können. Und das vor allem meinem Mann. Mit ihm habe ich die Liebe meines Lebens gefunden und möchte mehr Zeit mit ihm verbringen. Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job.“

Jo Weil verabschiedet sich ganz von „Unter uns“

Kollege Jo Weil, der seit März für „Unter uns“ drehte, ist begeistert von seiner Gastspielzeit in Kölns bekanntester Serienstraße: „Dominic spielen zu dürfen, hat unglaublich viel Spaß gemacht! Dafür bin ich sehr dankbar! Ich mag diese Rolle sehr gerne und hatte mit Claudelle als Spielpartnerin wahnsinnig viel Glück. Zudem wurde ich von der ‚Unter uns‘-Familie extrem herzlich empfangen. Insofern würde ich tatsächlich meine ganzen Monate dort als ein Highlight bezeichnen! Ich freue mich sehr, dass Dominic und Eva ihr verdientes Happy End bekommen.“

Übrigens: Am 29. Juli ist Jo Weil mit seinem Hund Sky auch ab 20.15 Uhr beim „Top Dog Promispecial“ auf RTL zu sehen.

