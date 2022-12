ZDF: Satirische Jahresrückblicke im TV und in der Mediathek

Anzeige

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, das heißt: Zeit für einen Jahresrückblick. Das ZDF kündigt mehrere Satire-Sendungen an.

Am 16.12. zeigt das ZDF um 22.30 Uhr im linearen TV und in der Mediathek den satirischen Jahresrückblick der „heute-show“ mit Oliver Welke und seinem Team. In der Show werden auch die traditionellen „Goldenen Vollpfosten“ vergeben an all diejenigen, die sich eifrig darum „beworben“ haben, wie der Sender ankündigt. Martina Hill, Gisa Flake oder auch Matthias Matschke sollen dabei als Unterstützung auftreten.

Jahresrückblick des „ZDF Magazin Royale“

Im Anschluss an die „heute-show“ läuft „Die Innenministerkonferenz“ des „ZDF Magazin Royale“. Um Mitternacht folgt zudem „Der satirische Jahresrückblick“ der „frontal“-Autoren Werner Doyé und Andreas Wiemers, wie das ZDF am Donnerstag ankündigte. Der knapp 30 Minuten lange Rückblick soll dabei schon ab dem 13. Dezember um 10 Uhr auch in der Mediathek zu sehen sein.

Daneben zeigt auch 3sat drei satirisch-kabarettistische Jahresrückblicke, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Am 30. Dezember läuft der Thementag „Kabarett und Comedy“. Das Programm beginnt dabei um 16.30 Uhr mit „Danke für nichts! – Best of Stand-Up 2022“. Um 20.15 Uhr zeigt der Sender „Urban Priol: TILT 2022 – Der Jahresrückblick“ und um 21.45 Uhr „Till Reiners‘ Happy Hour – Best of 2022“ in der 3sat Mediathek.

