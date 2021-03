„Zombie Nightmare“ und Co. – bald wieder „SchleFaZ“ bei Tele 5

Anzeige

Schon bald startet die Frühjahrsstaffel von „SchleFaZ“ mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten auf Tele 5. Oliver Kalkofe und Peter Rütten kommentieren dann Trashfilme wie „Zombie Nightmare“.

„SchleFaZ“-Fans aufgepasst: Denn Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben sich wieder durch Tonnen von Schundstreifen gegraben. Und dabei haben sie vier Trash-Perlen für SchleFaZ ans Tageslicht gehoben. Los geht es bereits direkt nach Ostern, am Freitag, 9. April. Dann startet die Frühjahrsstaffel von „SchleFaZ – die schlechtesten Filme aller Zeiten“ mit den Folgen 121 – 124 bei Tele 5.

Außerdem handelt es sich bei den vier neuen Filmen ausnahmslos um deutsche TV-Erstausstrahlungen. Folgende Trashfilme sind mit dabei:

Hände-Horror aus Mexiko

Jennifer und Mark finden in einer mexikanischen Mine eine mysteriöse Schatulle. Darin befindet sich die linke Hand des Satans. Doch wer sie berührt, wird von ihr besessen und mutiert zum Mörder. Und stirbt der Hand-Wirt, geht die freche Flunke einfach allein auf Solo-Killer-Tour – denn niemand entkommt der Hand des Teufels. „Macabra – Die Hand des Teufels“ läuft am Freitag, 9. April, um 22.10 Uhr auf Tele 5.

Sci-Fi mit „America 3000“

Nach einem Nuklearkrieg herrschen im Jahr 2890 die Frauen über die Männer und halten sie als Sklaven, bis diese den Aufstand wagen. Tele 5 zeigt „America 3000“ am Freitag, 16. April, ab 22.10 Uhr.

„Zombie Nightmare“

Kanadischer No-Budget Horror: Zum Soundtrack von Motörhead gehen Untote auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug. Mit dabei ist ‚Relic Hunter‘ Tia Carrere und der Original TV-Bat Man aka Adam West. „Zombie Nightmare“ läuft am Freitag, 23. April, um 22.10 auf Tele 5.

Tanz in den Mai mit „Angels – Höllenkommando“

Tanz in den Mai mal anders: Leichtbekleidete Vegas-Stripperinnen werden in einem Wochenendkurs von der CIA zu Elite-Soldatinnen ausgebildet. Denn in einer Top-Secret-Undercover-Aktion sollen sie eine Geisel aus der Hand von Terroristen befreien. Auch „Angels – Höllenkommando“ läuft am 30. April um 22.10 Uhr bei Tele 5.

