Blockbusterprequel „Die wandernde Erde II“ ab heute im Kino

Das Prequel des Action-Spektakels kommt pünktlich vor Weihnachten auf die große Leinwand: „Die wandernde Erde II“ startet am heutigen 21. Dezember 2023 bundesweit im Kino.

„Die wandernde Erde II“ ist das Prequel zum ersten Teil, der einer der umsatzstärksten nicht-englischsprachigen Filme aller Zeiten geworden ist. Die chinesische Blockbusterproduktion mit einem Budget von ca. 130 Mio. USD erzählt die Vorgeschichte von „Die wandernde Erde“: wie und mit welchen Mitteln kam es dazu, dass die Menschheit den gigantischen Plan fasste, die kosmische Position des blauen Planeten zu verändern.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Darum geht es in „Die wandernde Erde II“

In der nahen Zukunft dehnt sich die Sonne rasant aus und droht die Erde innerhalb eines Jahrhunderts zu verschlingen. Die Vereinte Regierung der Erde beschließt gigantische Raketentriebwerke zu bauen, um mit diesen unseren Planeten von der Sonne wegzubewegen. Terroristen versuchen weltweit, das kühne Vorhaben zur Rettung der Menschheit zu torpedieren: sie möchten das Bewusstsein jedes einzelnen Menschen auf einer gigantischen Matrix speichern. Zur Rettung der Menschheit muss sich schließlich ein zusammengewürfelter Haufen von Helden auf eine lebensgefährliche Mission ins All begeben – doch das Universum hat seine Tücken. Der chinesische Science-Fiction-Film braucht mit seinen atemberaubenden Spezialeffekten und der epischen Action keinen Vergleich mit Hollywoods Blockbuster-Kino zu scheuen. Hyper-Realistische Katastrophen-Sequenzen und spektakuläre Fights im All und auf der Erde bestimmen das aufwendige Prequel zu „Die wandernde Erde“. Action-Ikone Wu Jing (Meg 2) und Hongkong-Legende Andy Lau (Infernal Affairs) spielen die Hauptrollen im glänzend unterhaltsamen Film, der zu den größten Kassenerfolgen des Jahres 2023 zählt. In China gehört „Die wandernde Erde II“ schon jetzt zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 2023. Beide Filme zusammen haben bisher weltweit über 1,3 Milliarden USD eingespielt.