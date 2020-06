„Acht Minuten und 46 Sekunden: Die Ermordung von George Floyd“ ab heute bei Sky

Die Ermordung des Afroamerikaners Floyd durch Polizeibeamte löste eine Welle des Protests aus, die bald von den USA aus die ganze Welt erreichte. Die Doku untersucht den Fall und seine Folgen.

Acht Minuten und 46 Sekunden – so lange wurde George Floyd mit dem Knie eines Polizisten am Hals zu Boden gedrückt. Im Krankenhaus wurde er wenig später für tot erklärt. Sky News hat diese Zeitspanne zum Titel eines Dokumentarfilms gemacht, der in Deutschland und Österreich ab heute, 19. Juni, über Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar ist.

Die Dokumentation untersucht die schrecklichen Momenten der Tat, die Welle des weltweiten Protests, die darauf folgte, und fragt, ob das, was in Minneapolis geschah, ein Schlüsselmoment in der Anti-Rassismus-Bewegung sein wird – oder einfach nur ein weiterer Tod eines schwarzen Mannes, verursacht durch einen weißen Polizisten.

Die 56-minütige Doku ist in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu sehen. Als Sprecherin fungiert der britische Schauspieler Idris Elba. Am Samstag, 20. Juni, wird die Doku um 20.15 Uhr auch auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt. Darüber hinaus gibt es passend zum Thema eine Sonderprogrammierung der HBO-Filme „Against the Wall“, „Nachhilfestunde in der Todeszelle“, „Boykott“, und „Miss Evers‘ Boys – Die Gerechtigkeit siegt“.

Ausstrahlungstermine

ab 19. Juni auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf