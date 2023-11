Amazon Prime Video im November: Bond-Serie und „Handmaid’s Tale“

Anzeige

Amazon Prime Video bringt im November ein neue 007-Bond-Serie an den Start, die fünfte Staffel „The Handmaid’s Tale“ sowie weitere Serien und Filme.

Der aktuelle November ist bei Amazon Prime Video vor allem die Zeit für neue Serienstarts und Serienfortsetzungen, nicht zuletzt aus deutschen Landen. So geht die „Die Discounter“ mit Marc Hosemann in die dritte Staffel und die österreichische Comedy-Horrorserie „Mandy und die Mächte des Bösen“ startet exklusiv als Amazon-Prime-Video-Original. Der deutsche Star-Radsportprofi Jan Ullrich bekommt eine eigene Doku-Serie. International lockt eine neu konzipiteres Reality-Action-Format im 007-Bond-Universum sowie die Fortführung von „The Handmaid’s Tale“. Auch diverse Filme kommen in diesem Monat ins Streaming-Angebot. Hier folgt der Überblick.

„Mandy und die Mächte des Bösen“ – neue Originalserie

©Amazon Prime Video – Comedy-Horror aus Österreich exklusiv bei Amazon Prime Video

Am 3. November geht der österreichische Comedy-Horror mit der ersten Staffel bei Amazon Prime Video an den Start. Mandy Pöppl (Eli Riccardi) ist Ende 20 und verlässt das Haus nicht. Seit einem Unfall bei einer Halloweenparty leidet sie unter Agoraphobie und Panikattacken. Von der Wohnung aus, wo Mandy noch mit ihrer Mutter Tiffany (Rebecca Immanuel) lebt, bestreitet sie ihren Lebensunterhalt mit Séancen. Als jedoch während eines ihrer fragwürdigen Geschäfte plötzlich der Geist ihrer Nachbarin Selcan (Bayan Layla) erscheint, steht Mandys Welt Kopf. Selcan berichtet, dass Dämonen in ihrer Hochhaussiedlung ihr Unwesen treiben und Mandy muss feststellen, dass die Menschen in ihrer Umgebung bedroht sind. Die junge Frau nimmt allen Mut beisammen und begibt sich auf eine chaotische Mission, um sich ihren inneren Dämonen zu stellen und ihre Nachbarschaft vor den Mächten des Bösen zu retten.

„Die Discounter“ – Staffel 3 bei Amazon Prime Video

Für die ebenfalls Prime-exklusive Originalserie „Die Discounter“ ist der 22. November der Startschuss für die neue dritte Staffel. Thorsten (Marc Hosemann) und seine Supermarkt-Belegschaft rund um Feinkost Kolinski wurde zwangsversetzt nach Billstedt, Rand Hamburg. Thorsten nimmt noch weniger Geld ein, Jonas (Merlin Sandmeyer) muss sich mit noch mehr Rüpeln auseinandersetzen und Titus (Bruno Alexander) hat so schlechte Chancen bei Lia (Marie Bloching) wie noch nie. Dafür haben sich Flora (Nura Habib Omer) und Peter (Ludger Brökelmann) gefunden. Peter überlegt sich, seinen Bruder umzubringen, Lia wird zu Frau Jensen (Doris Kunstmann), Wilhelm (Wolfgang Michael) entschärft eine Bombe und Thorsten startet eine Werbekampagne.

„Invincible“ – Fortsetzung der beliebten Comic-Adaption

©Amazon Prime Video – Mehr Superhelden-Action mit Staffel 2 von „Invincible“

Ebenfalls exklusiv bei Amazon Prime Video ist die animierte Superheldenserie „Invincible“, die ab dem 3. November eine zweite Staffel erhält. Basierend auf dem Comic dreht sich die Geschichte um den 18-jährigen Mark Grayson (Steven Yeun), der wie jeder andere Junge in seinem Alter ist – außer dass sein Vater der mächtigste Superheld der Welt ist (oder war). Noch immer unter dem Eindruck von Nolans (J.K. Simmons) Verrat in der ersten Staffel kämpft Mark darum, sein Leben neu aufzubauen, während er sich einer Vielzahl neuer Bedrohungen gegenübersieht.

„Jan Ullrich – Der Gejagte“ – Neue Doku-Serie gewährt kritische Einblicke

Randsportler Jan Ullrich gehörte einmal zu den bekanntesten und größten deutschen Sport-Stars und er löste einen Doping-Skandal aus, der medial bis dahin ungeahnte Ausmaße annahm. Am 28. November veröffentlich Amazon Prime Video exklusiv die vierteilige Dokuserie „Jan Ullrich – Der Gejagte“. Diese soll nicht zuletzt einen kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und die Abstürze des Ausnahmeathleten gewähren. Jan Ullrich entfachte in den späten 90er Jahren eine nie dagewesene Radsportbegeisterung in Deutschland. Danach ist er falsch abgebogen: Doping, Alkoholexzesse und Straftaten. Nun will er auspacken.

„Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story“

Tyler Perry, Autor, Schauspieler, Filmemacher, Studioboss und Medientitan, ist Amerikas perfekter Multihyphenat. Doch hinter diesem Unterhaltungsriesen verbirgt sich ein Mann, der daran arbeitet, sein Kindheitstrauma zu heilen, indem er seinen Schmerz in ein Versprechen verwandelt. „Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story“ ist eine Hommage an die Liebe seiner Mutter, ein intimes Porträt des Visionärs und Medienmoguls Tyler Perry: Ab 17. November gibt es den Originalfilm exklusiv bei Amazon Prime Video.

Serien-Highlights mit Bond und „The Handmaid’s Tale“ im November:

„Watzmann Ermittelt“ – Staffel 4 seit 1. November

„Amazing Fabio De Luigi“ – Staffel 1-3 ab 3. November

„Romancero“ – Staffel 1 ab 3. November

„Mrs. Davis“ – Staffel 1 ab 10. November

„ 007: Road to a Million “ – Staffel 1 ab 10. November

“ – Staffel 1 ab 10. November „ The Handmaid’s Tale “ – Staffel 5 ab 10. November

“ – Staffel 5 ab 10. November „Devs“ – Staffel 1 ab 16. November

„The Winchesters“ – Staffel 1 ab 17. November

„Twin Love (USA)“ – Staffel 1 ab 17. November

„Amar é Para Os Fortes“ – Staffel 1 ab 17. November

„It’s Always Sunny in Philadelphia“ – Staffel 1-14 ab 30. November

Neue Filme im November bei Amazon Prime Video:

„Manhattan“ – seit 1. November

„The Misfits“ – seit 1. November

„West Side Story“ – seit 1. November

„Time For Me To Come Home For Christmas“ – seit 1. November

„How to Be Single – Welcome to the Party“ – seit 1. November

„A Christmas Horror Story“ – seit 1. November

„Hats Off to Christmas! – ab 2. November

„Bridget Jones’s Diary – ab 2. November

„Cyrano“ – ab 3. November

„Fell – Ein imaginäres Portrait von Diane Arbus“ – ab 3. November

„Wunderschön“ – ab 4. November

„Hexen hexen“ – ab 7. November

„Hamlet“ – ab 8. November

„Pluto Nash – Im Kampf gegen die Mondmafia“ – ab 8. November

„The Losers“ – ab 10. November

„Mord in Saint Tropez“ – ab 10. November

„Mars Attacks!“ – ab 10. November

„Die Täuschung“ – ab 11. November

„Die Rettung der uns bekannten Welt“ – ab 12. November

„Der goldene Handschuh“ – ab 11. November

„Buddy, der Weihnachtself“ – ab 13. November

„Downton Abbey: Eine neue Ära“ – ab 14. November

„R.I.P.D.“ – ab 14. November

„Mortal Kombat 2 – Annihilation“ – ab 15. November

„My Zoe“ – ab 15. November

„Landscape with Invisible Hand“ – ab 17. November

„Der Pfau“ – ab 16. November

„Der kleine Prinz“ – ab 17. November

„Der Pfad“ – ab 18. November

„Bottoms“ – ab 21. November

„Honig im Kopf“ – ab 21. November

„Der Rote Baron“ – ab 21. November

„Kindertransport“ – ab 23. November

„Honest Thief“ – ab 28. November

Amazon Freevee im November:

Serien:

„ Melrose Place “ – Staffel 1-7 ab 11. November

“ – Staffel 1-7 ab 11. November „Ein Tag im Leben von…“ – Staffel 1 Part 1 ab 15. November

„Erkenne den …“ – Free Edition Staffel 1 Part 1 ab 15. November

Filme:

„EXmas“ – ab 17. November

„Der Wolf und der Löwe“ – ab 17. November

„Brave Mädchen tun das nicht“ – ab 23. November

„Jokah & Tutty“ – Deutsches Freevee Original ab 30. November

Filme zum Kaufen und Leihen im November:

„Doggy Style“ – zum Kaufen ab 2. November

„The Nun 2“ – zum Kaufen ab 6. November

„Kandahar“ – zum Kaufen ab 17. November, zum Leihen ab 30. November

„Oppenheimer“ – zum Kaufen ab 22. November

„Lassie – Ein neues Abenteuer“ – zum Kaufen ab 24. November, zum Leihen ab 7. Dezember

Quelle: Amazon Prime Video