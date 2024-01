ARD zeigt Thriller-Experiment: Die Februar-Highlights in Streaming und TV

Zu den von der ARD angekündigten Februar-Highlights gehört unter anderem das siebenteilige Thriller-Experiment „Testo“.

„Fünf Gangster, sechs Geiseln, eine Bank – und draußen steht das Gesetz.“ – So beschreibt die ARD den Inhalt der neuen Serie „Testo“, die mit einem besonderen Kniff daherkommen soll. Das Format soll nämlich unter dem Motto „Freestyle“ mit der Improvisation des Ensembles arbeiten. Zudem sind die insgesamt sieben Episoden nur jeweils etwa 15 Minuten kurz, für die die ARD „rasend hohes Tempo“ verspricht. Zum Cast gehören Frederick Lau, Kida Khodr Ramadan, Ruby O. Fee und Katharina Thalbach. Ab dem 2. Februar 2024 kann man die Serie in der Mediathek streamen. Im Ersten läuft „Testo“ am selben Tag um 22.20 Uhr.

Zu den weiteren Februar-Highlights im Programm, die die ARD ankündigt, gehört das deutsche Finale des Eurovision Song Contests, das am 16. Februar um 22.05 Uhr live in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein wird. Dabei wird sich entscheiden, wer für Deutschland beim ESC-Finale in Schweden antritt. Barbara Schöneberger moderiert die Show.

Foto: HBO Max/Fifth Season, LLC

„Tokyo Vice“ kommt zur ARD

Ab dem 23. Februar zeigt die ARD Mediathek außerdem die erste, achtteilige Staffel von „Tokyo Vice“, für die unter anderem Kultregisseur Michael Mann („Heat“, „Ferrari„) mitverantwortlich war. Ansel Elgort spielt in der Serie einen amerikanischen Journalisten, der im Tokyo des Jahres 1999 zwischen die Fronten verfeindeter Yakuza-Banden gerät. Eine lineare Ausstrahlung im Ersten ist für den 23. und 24. Februar angesetzt.

Weitere Highlights des kommenden Monats sind laut ARD unter anderem die Doku-Serie „Bin ich schön?“, der Spielfilm „Ein Mann zum Verlieben“, die Dokus „Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur – Kälte“, „Money Maker: Anni the Duck“ und „Waterwoman II“ sowie die Show „Reschke Fernsehen“ (Staffel 2) und die Serien „School of Champions“ und „Beyond Fashion“.

Quelle: ARD