Arte Highlights im Juli über Tom Cruise, Versace, Putin und Prigoschin

Arte hat seine Streaming-Tipps für die erste Juli-Hhälfte geteilt. Darunter finden sich unter anderem Dokus über Tom Cruise und Putin gegen Prigoschin.

Passend zum Kinostart des neuen Teils von „Mission: Impossible“ wirft „Tom Cruise: Mann mit zwei Missionen“ ab dem 9. Juli in der Arte Mediathek einen Blick auf die ebenso umstrittene wie gefeierte Karriere des Hollywood-Actionstars. Bereits zwei Tage vorher wird „Die Versace-Saga“ derweil die Aufstiegsgeschichte des Familienunternehmens von Gianni Versace beleuchten. Bereits verfügbar ist überdies das Video „Masha on Russi: Prigoschin vs. Putin“, das die Staatspropaganda im russischen Fernsehen und in den sozialen Netzwerken analysiert.

Arte Streaming-Tipps in der ersten Juli-Hälfte

Haus Kummerveldt: 6 Episoden, online vom 6.7. bis 4.7.2026

Rurangi – Flucht: 5 Episoden, online vom 14.7. bis 31.12.

Tom Cruise: Mann mit zwei Missionen: online vom 9.7. bis 14.8.

Das rechte Leben – Eine Jugend in Polen: online vom 5.7. bis 2.10.

Masha on Russia: Prigoschin vs. Putin: ab sofort online

Auto-Tune – Die gepimpte Stimme: online vom 4.7. bis 19.7.2025

Die Versace-Saga: online vom 7.7. bis 25.10.

African Styles: online vom 2.7. bis 7.7.2024

Beethovens 9. Sinfonie live von der Piazza San Marco in Venedig: Livestream auf Arte Concert am 8.7. ab 21 Uhr

