„Barry“ Staffel 4: Finale der HBO-Serie jetzt auf Deutsch verfügbar

Die mit mehreren Emmys ausgezeichnete HBO-Serie „Barry“ biegt auf die Zielgerade ein. Sky zeigt die letzten Folgen jetzt auf Deutsch.

„Gene Cousineau (Henry Winkler) wird als Held gefeiert, während Barrys (Bill Hader) Verhaftung schockierende Folgen hat. Alles hat darauf hingedeutet – auf das explosive und urkomische letzte Kapitel von Barry.“ – So beschreibt Sky Deutschland den Inhalt der vierten Staffel der Comedy-Serie. Insgesamt 44-Emmy-Nominierungen verzeichneten die vorherigen drei Staffeln von „Barry„, neun davon konnte die Serie gewinnen. Unter anderem wurde Bill Hader als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie ausgezeichnet, erinnert Sky in seiner Programmankündigung.

„Barry“ Staffel 4 ab dem 25. Juli auf Deutsch bei Sky

Der Pay-TV-Anbieter zeigt die vierte Staffel von „Barry“ ab dem 25. Juli immer dienstags in Doppelfolgen auf Sky Comedy in der deutschen Synchronfassung. Start ist jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr. Wer die Serie lieber im englischen Originalton mit Untertiteln schaut, kann dies über Sky Q oder den Streamingdienst WOW auf Abruf. Dort findet man zudem alle bisherigen Folgen der schwarzen Komödie, wenn man die Ereignisse für das Finale noch einmal auffrischen will.

Quelle: Sky Deutschland