Das neue Wow: Gar nicht mal so Premium

Sky hat seinen Streamingdienst Wow in zwei Tarife aufgeteilt. Während das Basis-Abonnement budgetorientierte Kundschaft anlocken soll, gibt es das gleiche Abo wie zuvor mit dem Namenszusatz „Premium“. Das Gebotene wird diesem Attribut allerdings kaum gerecht.

Willkomen im Tarif-Dschungel: Der Sky-Streamingdienst Wow wurde kürzlich zum Baukasten-System umgemodelt. Wie es DAZN bereits vorgemacht hat, sind versteckte Preiserhöhungen bei solchen Maßnahmen kaum noch erwähnenswert, weil der Regelfall. Viel interessanter ist allerdings die Frage, ob die Aufteilung des Angebots in abgestufte Tarife für die unterschiedlichen Kundengruppen tatsächlich Vorteile bringt.

Im Fall des neuen Budget-Tarifs Wow Basis ist dies sogar nicht völlig ausgeschlossen, allerdings mit massiven Einschränkungen. Wer mit einem kleinen Entertainment-Budget antritt, hat nämlich tendenziell ungerne längere Vertragsbindungen. Diese muss man aber in Kauf nehmen, wenn man über das Serien-Paket von Wow zum kleinsten Preis Zugang zu internationalen Top-Produktionen wie „House of the Dragon“ bekommen will.

Ein Baukasten-System für die neuen Tarife von Wow, die den Kunden zwischen Werbung und matschiger Bildqualität sowie dem bisherigen Standard-Programm mit dem irreführenden Label „Premium“ wählen lassen.

Die Oberbegrenzung der Bildqualität im Wow Basis-Abo auf HD-ready (720p) wirkt indes ein wenig vorsinnflutlich. Der Grund dafür ist in dem immer noch ausbleibenden UHD-Upgrade für Wow zu suchen, über das schon viel gesprochen wurde, als der Streamingdienst noch Sky Ticket hieß. Somit liegt die einzige Möglichkeit zum Upgrade eben beim gegenwärtigen Ende der qualitativen Fahnenstange, also Full-HD (1080p). Das grenzt angesichts des „Premium“-Labels an eine Frechheit.

Wow: Sky verschleppt UHD-Upgrade seit Äonen

Um das Ganze in einen zeitlichen Kontext zu setzen, hier ein Auszug aus dem Sky-Interview von DIGITAL FERNSEHEN zum Thema aus dem Januar Anno 2022: „Es ist grundsätzlich unser Anspruch, unseren Kunden jederzeit die neueste Technologie anzubieten, die einerseits alle Standards erfüllt und gleichzeitig zu unserem sich kontinuierlich verändernden Programm- und Produktangebot passt. Deswegen arbeiten die Kollegen von Sky Ticket auch daran, künftig hochwertige Inhalte auch in UHD anbieten zu können.“

Kommt das UHD-Upgrade noch? Kundschaft und Fachpresse gleichermaßen warteten bereits darauf, als der Streamingdienst noch Sky Ticket hieß. Bild: ©Proxima Studio/stock.adobe.com

Diesen Ansprüchen läuft Sky entweder immer noch hinterher – oder hat das Rennen schlichtweg aufgegeben. Die als Verlustgeschäft zum Verkauf stehende Comcast-Tochter Sky Deutschland hat auch schließlich das Release des UHD-Streaming-Fernsehers Sky Glass hierzulande erst weiträumig verschoben und mittlerweile wohl ganz unter den Teppich gekehrt.

„Premium“ ohne UHD und Dolby Atmos

Um nachzuvollziehen, warum das Label „Premium“ im Fall des Wow-Upgrades eher Etikettenschwindel ist, muss nur das Angebot der Konkurrenz betrachtet werden: Netflix Premium bietet UHD-Qualität und Dolby Atmos an, bei Amazon Prime Video und Disney+ sind diese Features je nach Inhalt im Standard-Tarif inklusive. Wow Premium schließt währenddessen weder UHD-Auflösung noch Dolby Atmos Sound mit ein und wäre mit 5.1-Dolby-Sound und Full-HD-Oberkante eigentlich nicht mehr als ein Standard-Tarif überall da, wo es eben Tarife gibt.

Das Angebot im Fall von Wow Basic einfach abzuwerten und die Bildqualität auf Sub-HD zu drosseln, macht aus dem bisherige Wow mit UHD-Upgrade in der Dauerwarteschleife sicherlich kein Premium-Angebot. Dabei wäre nichts eleganter gewesen, als mit der Aufteilung von Wow auch das von vielen Streaming-Aficionados erwartete UHD-Upgrade als Teil eines echten Premium-Tarifs zu enthüllen. Da hätten einige vor Freude jede Preiserhöhung geflissentlich übersehen. Nun gut, Chance erstmal vertan – hier muss Sky dringend nachrüsten, damit im „Premium“-Paket auch drin ist, was drauf steht.

