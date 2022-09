„Beverly Hills Cop“-Fortsetzung mit Eddy Murphy und weiteren Stars bei Netflix

Anzeige

Star-Komiker Eddie Murphy (61) wird bei der geplanten Fortsetzung der Polizisten-Komödien-Reihe „Beverly Hills Cop“ auf frühere Kollegen treffen.

Die Schauspieler Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser (Foto) und Bronson Pinchot werden neben Murphy in „Beverly Hills Cop: Axel Foley“ mitspielen, gab der Streamingdienst Netflix am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Sie waren bereits 1984 in dem Original-Hit an Bord. Die Produktion der Fortsetzung unter der Regie von Mark Molloy ist jetzt angelaufen.

Hollywood-Quartett war schon im ersten Teil von „Beverly Hills Cop“ zu sehem

Paul Reiser, bekannt aus der Sitcom „Verrückt nach dir"/"Mad about your", ist bei wie im Original auch bei der Fortsetzung von Netflix dabei.

Bereits im August hatte Netflix als Neuzugänge Joseph Gordon-Levitt („Snowden“) und Taylour Paige („Ma Rainey’s Black Bottom“) angekündigt. Das Drehbuch stammt von Will Beall („Zack Snyder’s Justice League“, „Aquaman“). Murphy soll in seiner Paraderolle als schnoddriger Polizist Axel Foley aus Detroit, der im kalifornischen Beverly Hills Fälle löst, zurückkehren.

Die ersten drei Filme unter der Regie von Martin Brest (1984), Tony Scott (1987) und John Landis (1994) spielten weltweit mehr als 735 Millionen Dollar ein. Der Original-Streifen „Beverly Hills Cop – Ich lös‘ den Fall auf jeden Fall“ war einer der erfolgreichsten Blockbuster der 1980er Jahre. Murphy war zuletzt in „Der Prinz aus Zamunda 2“ (2021) zu sehen, einer Fortsetzung der Hit-Komödie „Der Prinz aus Zamunda“ (englischer Titel „Coming to America“ von 1988).

