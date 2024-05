„Blackberry“: Film über das erste Smartphone ab heute im Stream

„Blackberry“ berichtet vom Aufstieg und Fall des ersten Smartphones auf der Welt. Der Film startet heute auf einem dem Streamingdienst Paramount+.

Nach der deutschen Kino-Premiere Ende letzten Jahres gibt es den Kritikerliebling „Blackberry“ ab heute auf Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Stream. Der Film „Blackberry“ basiert auf dem nationalen Bestseller-Buch „Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry“. Geschrieben wurde das Werk von Jacquie McNish und Sean Silcoff.

„Blackberry“-Film mit Michael Ironside aus „Starship Troopers“

Wie das Buch erzählt auch der „Blackberry“-Film die Geschichte des rasanten Aufstiegs und des tragischen Niedergangs des ersten Smartphones der Welt. Regisseur Matt Johnson („The Dirties“, „Operation Avalanche“) hatte dazu auch das Drehbuch geschrieben. Zu den Hauptdarstelleren gehören Jay Baruchel („Das ist das Ende“, „Beim ersten Mal“), Glenn Howerton („It’s Always Sunny in Philadelphia“, „Mr. Griffin – Kein Bock auf Schule“), Cary Elwes („Mission: Impossible – Dead Reckoning“, „Saw“), Saul Rubinek („Hunters“, „True Romance“), Rich Sommer („Der Teufel trägt Prada“, „Mad Men“), Martin Donovan („Tenet“, „Big Little Lies“), Michael Ironside („Die totale Erinnerung“, „Scanners“, „Starship Trooper“) und Matt Johnson.

Produziert wird der Film von Niv Fichman („Enemy“, „Die rote Geige“), „Matthew Miller“, Fraser Ash („Possessor“, „Closet Monster“) und Kevin Krikst („Possessor“, „Closet Monster“). Blackberry ist eine Produktion von Rhombus Media und Zapruder Films, an der Telefilm Canada und Ontario Creates beteiligt sind, in Zusammenarbeit mit CBC Films, IPR.VC und XYZ Films, die ebenfalls die Produktion übernehmen.