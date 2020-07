Das sind die August-Highlights bei Sky Ticket

Anzeige

Sky hat seine Programm-Highlights für den August verkündet. Auch im kommenden Monat werden bei Sky Ticket wieder jede Menge neue Serien und Filme erscheinen.

Im Serienbereich bewirbt Sky unter anderem den Start der Comedy-Serie „Breeders“. Darin kämpft laut Senderinformationen der „Sherlock“-Star Martin Freeman mit den Tücken des Familienlebens. Auch die zweite Staffel der Sky Original – Produktion „Save Me“ mit Lennie James („The Walking Dead“) steht nächsten Monat in den Startlöchern. In der Thrillerserie versucht ein alkoholsüchtiger Mann, seine entführte Tochter wiederzufinden. Über Fox kann außerdem bei Sky Ticket die neue Sci-Fi-Serie „Devs“ von Alex Garland geschaut werden. Garland gilt in seinem Genre als Meister und hat mit „Ex Machina“ und „Auslöschung“ zwei heiß diskutierte Filme in den vergangenen Jahren vorgelegt.

Für alle Filmfans gibt es bei Sky Ticket ebenfalls Nachschub. So kann im August gesehen werden, wie Margot Robbie in der DC-Comicverfilmung „Birds of Prey“ zur Actionheldin „Harley Quinn“ wird. Ein anderer Actionheld feiert derweil seinen Abschied: In „Rambo: Last Blood“ schlüpft Sylvester Stallone noch einmal in seine alte Paraderolle. Im fünften Teil der „Rambo“-Reihe will der alternde Kriegsveteran eigentlich nur seinen Ruhestand genießen, bis er es mit mexikanischen Menschenhändlern zu tun bekommt. Horrorfans können sich darüber hinaus auf die „Shining“-Fortsetzung „Doctor Sleeps Erwachen“ freuen oder sich noch einmal in den berühmten Gruselwald von „The Blair Witch Project“ begeben.

Im Showbereich bewirbt Sky die neue Kochshow „MasterChef Celebrity„. Darin sollen elf Prominente, darunter Beatrice Egli, Susi Kentikian und Hans Sarpei, gegeneinander antreten. Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl treten im Anschluss als Juroren auf und beurteilen die Resultate.

Seit kurzem können über Sky Ticket für monatlich 14,99 Euro sowohl Filme als auch Serien in einem kombinierten Paket geschaut werden (DF berichtete). Neukunden können das Sky Ticket im ersten Monat mit 25 Prozent Preisvorteil testen, wie der Sender bekanntgab.

Alle Sky Ticket Highlights im August im Überblick

Serien, Shows und Dokumentationen

Breeders, S 1 (4.8.)

High Maintenance, S 4 (4.8.)

Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene, S 12 (4.8.) – History

Horror Trips – Wenn Reisen zum Albtraum werden, S 13 (5.8.) – Nat Geo

Upright, S 1 (11.8.) – Universal TV

Barkskins – Aus hartem Holz, S 1 (10.8.) – Nat Geo

Rick and Morty, S 4B (10.8.) – TNT Comedy

Lovecraft Country S 1 (17.8., OV-Fassung)

Nurses, S 1 (17.8.) – Universal TV

Lügen, die Geschichte schrieben, (17.8.) – Spiegel Geschichte

Devs, S 1 (19.8) – Fox

The Shivering Truth, S 2 (20.8.) – TNT Comedy

Muhammad Ali – Leben einer Legende (22.8.) – History

Madam Secretary S 6 (25.8.)

Robot Chicken, S 10 (25.8.) – TNT Comedy

Save Me, S 2 (27.8)

Mayans M.C., S 2 (28.8.)

Death in Paradise, S 9 (29.8.)

MasterChef Celebrity S 1, (31.8.)

Making It S 1 (31.8.)

Filme

Beach Bum (ab 1.8.)

Doctor Sleeps Erwachen (ab 7.8.)

Enzo und die wundersame Welt der Menschen (8.8.)

Ugly Dolls (9.8.)

Intrigo: Samaria (12.7.)

Harley Quinn: Birds of Prey (14.8.)

The Kill Team (15.8.)

Bernadette (19.8.)

After Passion (21.8.)

Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot (22.8.)

Grace (26.8.)

Rambo: Last Blood (28.8.)

Just Mercy (29.8.)

weitere Neustarts

Sicario (2.8.)

The Blair Witch Project (3.8.)

John Wick (10.8.)

Tuvalu (11.8.)

Tor zum Himmel (18.8.)

Absurdistan (25.8.)

Zwei wie Pech und Schwefel (27.8.)