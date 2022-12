Doch nicht auf Eis gelegt: Fußball-Live-Event heute auf Joyn

Anzeige

Joyn versammelt heute für das Fußball-Live-Event „Der große Kick“ bekannte Streamer aus Deutschland, obwohl Stefan Raab die Show beinahe verhindert hätte.

Heute, kurz vorm Jahreswechsel, lässt Joyn bekannte Streamer Deutschlands live in der Kölner Lanxess-Arena bei „Der große Kick“ im Fußball gegeneinander antreten. Als Kapitäne müssen unter anderem Trymacs (Twitch), MckyTV (Twitch), Fritz Meinecke (Youtube), Marc Eggers (Youtube), Amar (Twitch) und Rewinside (Twitch) ihre Teams jeweils zum Sieg führen. Auf dem Weg zum Pokal gilt es, mehrere Spielrunden für sich zu entscheiden.

Stefan Raabs Schatten fällt auf Joyn

Doch das Joyn-Fußball-Event stand bis vor Kurzem noch auf wackeligen Beinen. Die inzwischen als „Der große Kick“ betitelte Veranstaltung war ursprünglich unter dem Namen „Kick auf Eis“ angesetzt. Hierzu beschwerte sich allerdings Stefan Raab, das Event sei seinem eigenen Show-TV-Format „Deutscher Eisfußball Pokal“ zu ähnlich gewesen. Weitere Infos zu dieser Vorab-Intervention seitens Raab sind in folgendem DIGITAL-FERNSEHEN-Artikel nachzulesen.

„Der große Kick“ heute 17 Uhr live auf Joyn

Mit der Neuaufstellung des Konzepts konnte die Fußball-Live-Show auf Joyn aber offensichtlich noch gerettet werden. Der Ablauf nun: Insgesamt starten sechs Mannschaften in den Wettbewerb. Die Auslosung erfolgte am 22. Dezember auf Trymacs Twitch-Kanal. Dabei wurde entschieden, in welchen Konstellationen Streamer wie Dennis und Benni Wolter (Youtube), GamerBrother (Youtube), Pietro Lombardi (Instagram) und Sascha Huber (Youtube) aufeinandertreffen.

Das anschließende Turnier wird in insgesamt 14 Spielen und einem Finale ausgetragen. Die Moderation übernimmt Marc Gebauer. Als Field-Reporter berichtet der Streamer MontanaBlack (Twitch) direkt vom Geschehen. Kommentator des Abends ist Konni Winkler.

Joyn überträgt das Sport-Event „Der große Kick“ heute ab 17 Uhr live und kostenlos im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit MediaTotal.

Quelle: Joyn

Bildquelle: Der große Kick: Joyn