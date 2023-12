Die Highlights auf Magenta TV im Januar: Krimikost aus England und Schweden

Magenta-TV stellt im Januar neue Streaming-Inhalte bereit und liefert mit „Steeltown Murders“ und „The Congregation“ neue Crime-Unterhaltung aus England und Schweden.

Einer der wichtigsten neuen Januar-Streaming-Inhalte auf Magenta-TV ist wohl die neue Serie „The Winter King“ rund um König Artus. Wer dazu mehr wissen möchten, kann sich im folgenden DIGITAL-FERNSEHEN-Artikel informieren. Bei „The Winter King“ bleibt es auf Magenta-TV im Januar aber nicht. Weitere Highlights sind das britische True-Crime-Drama „Steeltown Murders“ und die zweite Staffel der schwedischen Krimi-Serie „The Congregation“.

Die Miniserie „Steeltown Murders“ führt zurück in die 1970er

©Severn Screen & All3Media International – Auch „Steeltown Murders“ fängt so an wie leider viele Geschichten um Serienkiller: Mit einer Frauenleiche im Wald

Ab dem 12. Januar ist „Steeltown Murders“ für Magenta-Kunden kostenlos in der Megathek verfügbar. Das britische Crime-Drama besteht aus vier Teilen und basiert auf einem realen Fall. So versetzte Anfang der 1970er der sogenannte „Saturday Night Stranlger“ ganz Wales in Angst und Schrecken. Mindestens drei 16-jährige Mädchen fielen ihm zum Opfer. Über 30 Jahre lang konnte der Täter nicht identifiziert werden, bis der Fall durch die die bahnbrechenden technischen Errungenschaften in der DNA-Analyse eine neue Wendung bekam. „Steeltown Murders“ erzählt diese Geschichte daher auf zwei Zeitebenen: Einmal um das Jahr 1973, als die Morde begangen wurden, und später um die Zeit kurz nach der Jahrtausendwende, als der Fall wieder neu aufgerollt wurde.

„The Congregation“ Staffel 2 exklusiv bei Magenta TV

©ARIL WRETBLAD – Hautpdarstellerin Alba August (ganz rechts) hat u. a. auch in dem lohnenswerten Astrid-Lindgren-Biopic „Astrid“ eine hervorragende Leistung abgeliefert

Die schwedische Krimiserie „The Congregation“ erhält eine zweite Staffel, die ab dem 26. Januar exklusiv in der Megathek von Magenta TV verfügbar ist. Auch dieser Fall stützt sich auf wahre Begebenheiten. Dreh- und Angelpunkt ist eine fundamentalistische Sekte im Dorf Knutby bei Uppsala. Im Jahr 2004 wurden dort mehrere Mitglieder erschossen. In der ersten Staffel war zu sehen, wie sich die Studentin Anna (Alba August) der scheinbar unverfänglichen Pfingstgemeinde anschloss. Doch der Psychoterror ließ nicht lange auf sich warten, ebenso wie sexuelle Nötigung seitens des Gemeindepastors. Diese abgrundtiefe Spirale führte schließlich zu einem tragischen Gewaltausbruch. Staffel 2 erzählt nun die Geschichte um die Morde in Knutby weiter.