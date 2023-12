Disney+ Highlights 2024: Star Wars, Shogun, Marvel

2024 starten bei Disney+ neue Titel aus diversen Genres. Darunter eine „Star Wars„– und Marvel-Serien sowie die Verfilmung des Bestsellers „Shōgun“.

Disney+ hat erste Exklusiv-Highlights für das neue Jahr 2024 bekannt gegeben. Dazu zählen die Bestsellers-Verfilmung „Shōgun“ von James Clavell, die Serien „Echo“ und „Agatha: Darkhold Diaries“ der Marvel Studios und die neue „Star Wars“-Original Serie „The Acolyte“ von Lucasfilm.

Neue Staffeln gibt es für „Futurama“ (S12), „The Bear: King of the Kitchen“ (S3) und „Welcome to Wrexham“ (S3). Mit „Pauline“ und „Habibi Baba Boom“ werden auch zwei in Deutschland produzierte Original-Serien 2024 Premiere auf Disney+ feiern.

Neue „Star Wars“-Serie „The Acolyte“ startet 2024 bei Disney+

Die Mystery-Serie „Star Wars: The Acolyte“ nimmt das Publikum mit in eine Galaxie während der letzten Tage der Ära der Hohen Republik. Eine ehemalige Padawan trifft auf ihren Jedi-Meister, um eine Verbrechensserie zu untersuchen. Doch die Mächte, denen sie sich stellen, sind dunkler als gedacht. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest. Eine weitere „Star Wars“-Produktion ist „Skeleton Crew“ über vier Kinder, die sich in der Galaxie verirren und den Weg nach Hause suchen.

Szene aus „Echo“ (©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.)

Bereits am 10. Januar startet die Action-Drama-Serie „Echo“. Sie erzählt die Geschichte von Maya Lopez, deren rücksichtsloses Verhalten in New York City sie in ihrer Heimatstadt einholt.

Die Serie „Shōgun“ startet am 27. Februar. Das epische Drama ist im Japan des Jahres 1600 angesiedelt, in dem ein jahrhundertelanger Bürgerkrieg beginnt.

Weitere neue Titel bei Disney+ in 2024