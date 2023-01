Feldhockey-WM ab Freitag live bei DAZN

Anzeige

DAZN überträgt alle Spiele der Feldhockey-WM der Herren vom 13. bis 29. Januar live aus Bhubaneswar, Indien.

Der Sport-Streaming-Anbieter will laut eigenen Angaben alle 44 Spiele aus dem Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneswar und dem Birsa Munda International Hockey Stadium in Rourkela live übertragen. Die Spiele der 15. Feldhockey-WM kann man dabei über die DAZN-App sowie über die linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 1 sehen, wie der Anbieter mitteilte. Ausgewählte Spiele sollen auch als Wiederholung auf auf den jüngst gestarteten, frei empfangbaren Streaming-Kanälen DAZN Fast und DAZN Fast+ gezeigt werden, ergänzt die Plattform.

Deutsche Mannschaft bei der Feldhockey-WM

Wie DAZN weiter ausführt, treten bei der WM 16 Nationalmannschaften gegeneinander an, zunächst in vier Gruppen und danach im K.O.-System. Die deutsche Mannschaft trifft dabei in der Gruppe B auf Japan. Über DAZN gibt es die Partie am 14. Januar um 14.30 Uhr zu sehen. Die Spiele gegen Belgien und Südkorea folgen derweil am 17. und 20. Januar jeweils zur selben Zeit. Christian „Büdi“ Blunck und Adi von der Groeben sollen die Spiele der Deutschen kommentieren, kündigt die Streaming-Plattform an.

Die Gruppenphase geht schließlich ab dem 20. Januar über in die K.O.-Runden. DAZN erklärt darüber hinaus, auch die Halbfinalspiele am 27. Januar (12 Uhr und 14.30 Uhr) live zu übertragen. Am 29. Januar läuft ab 14.30 Uhr das Finale der Weltmeisterschaft.

Quelle: DAZN

Bildquelle: dazn: © DAZN