Hurricane 2023: 27 Konzerte im Livestream – heute Billy Talent

Start für das Hurricane Festival 2023: Für Zuhausegebliebene gibt es auch dieses Jahr wieder die Chance viele Konzert im Livestream mitzuerleben: u.a. Queens of the Stone Age, Placebo und viele mehr.

Ab heute, Freitag, den 16. bis Sonntag, den 18. Juni 2023 werden wieder zehntausende Festivalbesucher im niedersächsischen Scheeßel zum Hurricane Festival zusammenkommen, um deutsche und internationale Rock- und Hip-Hop-Größen zu feiern. Für jene, die dieses Jahr kein Ticket ergattern konnten, bietet Arte Concert in Zusammenarbeit mit dem NDR das ganze Wochenende über Livestreams bzw. live-zeitversetzte Streams im Netz auf arte.tv/concert an. Zeitgleich laufen dort auch Live-Übertragungen vom parallel stattfindenden Hellfest 2023 statt.

Peter Fox, Kraftklub und Billy Talent bilden die Highlights zum Festival-Auftakt am Freitag

Am Freitag darf sich das Online-Publikum unter anderem auf Konzertübertragungen von den Donots, Peter Fox, Kraftklub und Billy Talent freuen. Am Samstag stehen u.a. Two Door Cinema Club, Funeral for a Friend, Madsen und Casper auf dem Line-up. Für den krönenden Abschluss sorgen die britische Rockband Muse live von der Forest Stage am Samstagabend. Zum Finale am Sonntag werden neben den Konzerten von Clueso, Frank Turner & The Sleeping Souls und Queens of The Stone Age, die Alternative-Rock-Band Placebo als Headliner live von der River Stage auf NDR.de und arte.tv/concert im Livestream vom Hurricane 2023 übertragen.

Die Livestreams vom Hurricane 2023 im Überblick:

Freitag, 16. Juni 2022:

17:05 Uhr #HurricaneSwimTeam

17:30 Uhr Sondaschule

18:15 Uhr Gayle

20:00 Uhr Donots

21:00 Uhr Ashnikko

22:00 Uhr Peter Fox

23:00 Uhr Billy Talent

00:30 Uhr Kraftklub

Samstag, 17. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt):

16:30 Uhr Fjørt

17:15 Uhr Picture This

18:00 Uhr Bukahara

18:45 Uhr Two Door Cinema Club

19:45 Uhr Funeral for a Friend

20:45 Uhr Materia

22:00 Uhr Madsen

23:00 Uhr Muse

00:30 Uhr Casper

Sonntag, 18. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt):

14:15 Uhr Betontod

15:15 Uhr Tyna

16:00 Uhr Frank Turner & The Sleeping Souls

17:00 Uhr Clueso

18:00 Uhr (tba)

19:15 Uhr Kaleo

19:30 Uhr Queens of The Stone Age

20:45 Uhr Placebo

22:15 Uhr Provinz

23:30 Uhr RIN

Kurzfristige Änderungen im Line-up sind weiterhin möglich. Der finale Zeitplan wird tagesaktuell auf Arte Concert veröffentlicht. Im TV sind keine Übertragungen vorgesehen.

Quelle: Arte | Red.: bey