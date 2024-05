„Studio Pille Palle“ und mehr: MagentaTV-Neuigkeiten zur EM 2024

Ex-Nationalspieler Jonas Hector versucht sich als Moderator in einem Late-Night-Format mit amüsentem Namen bei der EM 2024 für MagentaTV. Ein Ex-Bayern-Spieler wird ebenfalls als TV-Experte für die Telekom-Marke dabei sein.

Die Telekom hat für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zwei weitere prominente Zugänge in ihrem Team. Der ehemalige Nationalspieler und Ex-Kölner Jonas Hector (33) werde mit dem Schauspieler Fahri Yardin (43) zehnmal während des Turniers die halbstündige Late-Show „Studio Pille-Palle“ präsentieren, teilte die Telekom am Dienstag bei einer gemeinsamen digitalen Pressekonferenz mit RTL mit. Erstmals ist die Sendung nach dem Eröffnungsspiel am 14. Juni zwischen Deutschland und Schottland um 23.30 Uhr zu sehen. Hector hatte im vergangenen Sommer seine Karriere beendet.

Ebenfalls neu ist der ehemalige englische Nationalspieler Owen Hargreaves (43). Er spielte von 1997 bis 2007 beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Nach seinem Karriereende 2017 arbeitet er unter anderem als Kommentator für einen Sender in seiner Heimat.

Jonas Hector und Owen Hargreaves bei EM 2024 für MagentaTV dabei

Bei der Online-Veranstaltung aus Köln stellten die Telekom und RTL auch ihre Pläne für die gemeinsame Zusammenarbeit bei der EURO im Juni und Juli vor. Alle 51 Spiele der EM 2024 werden über den Telekom-Streamingdienst MagentaTV gezeigt, fünf davon exklusiv. Bei zwölf Spielen wird RTL die Übertragungen in sein Free-TV-Programm übernehmen. Darunter sind ein Achtel- und ein Viertelfinale.

Magenta TV und RTL nutzen das Sendezentrum von RTL in Köln. Zudem haben sie ein übergreifendes Team an Moderatoren, Kommentatoren und Experten.

Die Telekom hatte 2019 überraschend die kompletten Medienrechte für das Turnier vom europäischen Fußball-Verband UEFA erhalten. Die ARD und das ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben. Demnach werden die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 34 der 51 Spiele live übertragen. Darunter sind alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel.