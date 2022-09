MagentaTV: Lollapalooza Festival heute kostenlos – mit Seed, Kraftklub und Fanta Vier

Anzeige

Die Deutsche Telekom bringt das Lollapalooza Berlin auf allen Kanälen zu den Fans. Via MagentaMusik ist das Festival kostenlos zu verfolgen.

Streaming-Highlight auf allen Kanälen: Die Telekom zeigt das Lollapalooza Berlin am 24. und 25. September live aus dem Olympiastadion und Olympiapark. Top-Stars wie Seeed, AnnenMayKantereit, Kraftklub, Loredana, Die Fantastischen Vier oder Anne-Marie werden vor Ort und an den Bildschirmen begeistern. Zum Line-up gehören außerdem Paolo Nutini, Machine Gun Kelly oder auch Rote Mütze Raphi.

Seed, Kraftklub und Fanta Vier treten auf dem Lollapalooza auf

MagentaMusik bringt erstmals ein Festival auf der Videoplattform TikTok im vertikalen 9:16-Livestreamformat zu den Fans. Der beliebte Creator Younes Zarou hostet die Festival-Show aus Live-Auftritten und exklusivem Content. Die Telekom wird mit der neuen Kooperation ihrem Anspruch als technischer Innovationstreiber gerecht. Im klassischen 16:9-Format ist das Festival bei MagentaTV oder im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik sowie auf Facebook und Twitter zu sehen.

„Wir bringen das Phänomen Lollapalooza Berlin auf allen Kanälen zu den Fans. Das gab es in dieser Form noch nie. So kann Jede und Jeder am Bildschirm hautnah dabei sein“, sagt Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland.

Zwei Tage Musik, Spaß und Abenteuer

Das Lollapalooza findet zum sechsten Mal in Berlin statt. Mit Acts der Genres Pop, Rock, Hip-Hop und Dance ist das Line-up so vielfältig wie das Festival selbst. Neben internationalen und nationalen Musikstars wie Seeed, Kraftklub, Loredana, Die Fantastischen Vier oder Anne-Marie begeistert das Programm mit interaktiven Erlebniswelten: Der Grüne Kiez lädt als Nachhaltigkeits-Areal mit Workshops, Live-Podcasts und veganen Snacks ein. Beim Fashionpalooza werden Festival-Outfits zum Look der Stunde gepimpt und neue Trends vorgestellt. Rund um das Stadion verzaubern Artist*innen der Fun Fair, Kunst und Riesenrad das Gelände. Und mit dem Kidzapalooza ist auch für die kleinsten Festivalgäste gesorgt.

Auf TikTok geben am 24. und 25. September die beliebtesten Creator Deutschlands einmalige Einblicke. Mit dabei ist Younes Zarou. Als Deutschlands reichweitenstärkster TikToker unterhält er auf der Plattform täglich mehr als 53 Millionen Menschen. Seine kreativen Produktionen spielen mit der visuellen Wahrnehmung und zeigen verrückte Experimente. Beim Lollapalooza bringt er in einer eigenproduzierten Show zusammen mit Freunden die besten Momente als Erlebnis für die gesamte Community in die digitale Welt.

Mega-Festival auf Welt-Tournee

Das Lollapalooza ist eines der bekanntesten Musik-Festivals der Welt. Es wurde 1991 von Perry Farrell als Tourneefestival ins Leben gerufen. Seither findet es jährlich in internationalen Metropolen in verschiedenen Ländern von Chile bis Schweden statt. Im Januar 2023 ist das Lollapalooza erstmals auch in Mumbai zu Hause.

