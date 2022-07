MagentaTV-Megathek: „Better Things“ Staffel 5 startet heute

Anzeige

Neben einigen Filmen und Serien nach wahren Begebenheiten, die in diesem Sommer bei MagentaTV starten, ist bereits ab heute die 5. Staffel „Better Things“ in der Megathek verfügbar.

Mit jeder Menge Humor und ganz viel Gefühl: Wie Sam Fox (Pamela Adlon) versucht, die Erziehung von drei Töchtern und ihre eigene Schauspielkarriere unter einen Hut zu bekommen, ist brüllend komisch, aber auch sehr bewegend. Neben ihren großartigen Gags und der brillanten Hauptdarstellerin überzeugt die Serie „Better Things“ durch ihre ungeheure Vielschichtigkeit. Und das liegt in der Natur der Sache, denn der Alltag von Sam ist höchst chaotisch. Was das konkret bedeutet, zeigt auch die fünfte Staffel dieser preisgekrönten Comedy.

Die 5. Staffel „Better Things“ wird die letzte sein

Die Schauspielkarriere von Sam verläuft mehr schlecht als recht. Und auch ihre Rolle als alleinerziehende Mutter von drei Töchtern sorgt regelmäßig für völlige Überforderung. Ihre Älteste, Max (Mikey Madison), durchlebt die Höhen und Tiefen der Pubertät, die Mittlere, Frankie (Hannah Alligood), wäre viel lieber ein Junge und Nesthäkchen Duke (Olivia Edward) benötigt besonders viel Aufmerksamkeit. Außerdem mischen sich Sams exzentrische Mutter Phyllis (Celia Imrie) und sporadisch auch noch ihr nervtötender Ex-Mann Jeff (Greg Cromer) ein. Was nach Stress und Drama klingt, ist vor allem sehr, sehr lustig, aber last but not least: das ganz normale Leben.

Herz und Seele von „Better Things“ ist Pamela Adlon. Der „Californication“-Star ist Hauptdarstellerin, Produzentin, Regisseurin und Autorin dieser weitgehend autobiographischen Erfolgsserie. Klar, dass sie beim Drehbuch auf ihre eigenen Erfahrungen als alleinerziehende Mutter zurückgreifen konnte. In der fünften und damit auch finalen Staffel geht es nun um all das, was Sam noch fehlte: Ihre Töchter werden langsam erwachsen und so kann sie sich endlich mal wieder um sich selbst kümmern. Dabei wird ihr klar, wie wichtig es ist, jeden Moment zu genießen. Denn nicht nur ihre Mutter wird älter, auch sie selbst. Sam fragt sich: Wohin wird die Reise noch gehen?

„Better Things“ wurde bereits mit dem Critic’s Choice Award ausgezeichnet und erhielt überdies zahlreiche Nominierungen für alle relevanten TV-Awards, darunter die Emmys und die Golden Globes. Ab dem heutigen 14. Juli steht die 5. und letzte Staffel von „Better Things“ zum flexiblen Abruf in der MagentaTV Megathek bereit – wie gewohnt ohne Zusatzkosten.

