Netflix im April 2023: Neue Serien, Staffeln und Filme

Im April 2023 bringt Netflix wieder neue Serien, Filme und Dokumentationen an den Start. Ebenfalls neu im Programm sind weitere Comedy Specials und Kids-Inhalte. Ein Überblick.

Netflix Serien

Beef – 6. Februar

Transatlantic – 7. Februar

Obsession – 13. Februar

Diplomatische Beziehungen – 20. Februar

Indian Matchmaking: Staffel 3 – 21. Februar

Sweet Tooth: Staffel 2 – 27. Februar

War Sailor: Miniserie – 2. Februar

La firma – 4. Februar

Bendo – 7. Februar

Divorce Attorney Shin – 8. Februar

Als Schwiegermutter einzog: Staffel 2 – 12. Februar

Florida Man – 13. Februar

Queenmaker – 14. Februar

Toothpari: When Love Bites – 20. Februar

Rough Diamonds – 21. Februar

Workin’ Moms: Staffel 7 – 26. Februar

El amor después del amor – 26. Februar

Immer für dich da: Staffel 2 – Teil 2 – 27. Februar

Die Krankenschwester – 27. Februar

King of Collectibles: The Goldin Touch – 28. Februar

Willkommen auf Eden: Staffel 2 – BALD VERFÜGBAR

Klub Kecanduan Mantan – BALD VERFÜGBAR

Netflix Filme

Chupa – 7. Februar

Seven Kings Must Die – 14. Februar

A Tourist’s Guide to Love – 21. Februar

Weathering – 1. Februar

Kings of Mulberry Street: Let Love Reign – 7. Februar

Ah Belinda – 7. Februar

Hunger – 8. Februar

Operation: Nation – 12. Februar

Königinnen auf der Flucht – 14. Februar

Phänomena – 14. Februar

Power Rangers: Once & Always – 19. Februar

One More Time – 21. Februar

Boğa Boğa – 21. Februar

Bitterer Wodka und süße Küsse – 26. Februar

The Awkward Weekend – 27. Februar

The Matchmaker – 27. Februar

AKA – 28. Februar

Netflix Dokumentationen

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now – 5. Februar

American Manhunt: Der Anschlag auf den Boston-Marathon – 12. Februar

How to Get Rich – 18. Februar

Ein sehr langes drittes Date – 18. Februar

Im Reich der Schimpansen – 19. Februar

Netflix Comedy Specials

Celeste Barber Fine, thanks – 12. Februar

Mo’Nique: My Name is Mo’Nique – 4. Februar

Leanne Morgan: I’m Every Woman – 11. Februar

John Mulaney: Baby J – 25. Februar

Netflix Kids & Family

Oggy Oggy: Staffel 2 – 17. Februar

CoComelon: Staffel 8 – 10. Februar

Boss Baby: Zurück zu den Windeln: Staffel 2 – 13. Februar

Ada Twist: Staffel 4 – 22. Februar

Sharkdog: Staffel 3 – 27. Februar

Lizenztitel Auswahl

Küss mich, Frosch – 1. Februar

JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable – 1. Februar

Paw Patrol: The Movie – 1. Februar

The Green Knight – 1. Februar

Takeover – Voll Vertauscht – 3. Februar

Pelikanblut – 6. Februar

Keeping Up with the Kardashians: Staffel 13 – 15. Februar

The Real Housewives of Beverly Hills: Staffel 8 – 15. Februar

Lauras Stern und die Traummonster – 15. Februar

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen – 15. Februar

