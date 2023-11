NHL bei Sky Sport: Mehrere Primetime-Übertragungen in den nächsten Wochen

Anzeige

Sky Sport wird in den kommenden zwei Wochen 19 Begegnungen der NHL live übertragen, davon mehrere zur besten Sendezeit.

Nächste Woche gastiert die Eishockey-Liga in Stockholm, wo im Rahmen der NHL Global Series vier Begegnungen ausgetragen werden, die Sky Sport laut eigenen Angaben alle live übertragen will. Der Pay-TV-Anbieter zeigt dabei ab kommendem Donnerstag die Partien der Toronto Maple Leafs, Minnesota Wild, Detroit Red Wings und Ottawa Senators.

An diesem Wochenende will Sky bereits drei Abendspiele übertragen: Am Samstag treffen die Detroid Red Wings auf die Columbus Blue Jackets, danach die Winnipeg Jets auf die Dallas Stars und am Sonntag die Florda Panthers auf die Chicago Blackhawks. Alle Sky Q-Kunden können die bevorstehenden NHL-Übertragungen mit einem Sky Sport Paket empfangen können, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go und Wow, wie der Anbieter wirbt.

Die NHL in den kommenden Tagen bei Sky

Nacht auf Mittwoch, 8.11.:

4:30 Uhr: San Jose Sharks – Philadelphia Flyers auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 9.11.:

4:00 Uhr: Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 10.11.:

4:30 Uhr: Los Angeles Kings – Pittsburgh Penguins auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 11.11.:

4:00 Uhr: Anaheim Ducks – Philadelphia Flyers auf Sky Sport Mix

Samstag, 11.11.:

19:00 Uhr: Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

22:00 Uhr: Winnipeg Jets – Dallas Stars auf Sky Sport Mix

4:00 Uhr (Nacht auf Sonntag): Seattle Kraken – Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix

Sonntag, 12.11.:

19:00 Uhr: Florida Panthers – Chicago Blackhawks (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

Montag, 13.11.:

21:15 Uhr: „Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin“ auf Sky Sport News

Nacht auf Dienstag, 14.11.:

4:00 Uhr: Seattle Kraken – Colorado Avalanche auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 15.11.:

1:00 Uhr: Buffalo Sabres – Boston Bruins auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 16.11.:

3:00 Uhr: Colorado Avalanche – Anaheim Ducks auf Sky Sport Mix

Donnerstag, 16.11.:

20:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Ottawa Senators – Detroit Red Wings (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

Freitag, 17.11.:

20:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

Samstag, 18.11.:

17:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Ottawa Senators – Minnesota Wild (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

20:00 Uhr: Nashville Predators – Chicago Blackhawks auf Sky Sport Mix

4:00 Uhr: Vancouver Canucks – Seattle Kraken auf Sky Sport Mix

Sonntag, 19.11.:

14:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Minnesota Wild – Toronto Maple Leafs (mit deutschem Kommentar) auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 21.11.:

1:00 Uhr: Florida Panthers – Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix

Quelle: Sky Deutschland

