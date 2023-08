Otto Waalkes: WDR warnt vor „diskriminierenden Passagen“

Anzeige

Vor alten Ausgaben der kultigen „Otto Show“ in der ARD Mediathek warnt der WDR nun vor „diskriminierenden Passagen“.

Im Juli wurde der Komiker Otto Waalkes 75 Jahre alt. Im Fernsehen und im Netz hat die ARD daher verschiedene Inhalte zur Karriere des berühmten „Friesenjung“ zur Verfügung gestellt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Unter anderem wurden im Zuge dessen alte Folgen der „Otto Show“ in das Streaming-Programm aufgenommen. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat sich dabei entschieden, die Episoden mit Warnhinweisen zu sehen. Diverse Medien haben in dieser Woche darüber berichtet.

In der ARD Mediathek stehen aktuell noch zwei Folgen der „Otto Show“ aus den Jahre 1973 und 1974 auf Abruf bereit. Vor beiden Episoden gibt es eine Texteinblendung auf blauem Grund, die besagt: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden“. Solche Einordnungen kennt man unter anderem auch von Streaming-Diensten wie Disney+, die etwa auf Rassismus oder Drogenkonsum in bestimmten älteren Werken aufmerksam machen.

Otto reagiert auf die Warnungen

Die „Bild“-Zeitung zitiert in einem aktuellen Bericht Otto Waalkes: „Das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt, jede Zeit hat ihre eigenen Tabus. Komik hat ja immer etwas Anstößiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt. Ich war damals Student und habe Scherze gemacht, von denen sich vor allem Autoritäten verletzt fühlten.“ Und an späterer Stelle: „Als ob es keine anderen Probleme gäbe als alte Otto-Scherze.“

