Paramount+ Highlights im September mit neuen „Star Trek“ Folgen

Der Streaming-Anbieter Paramount+ hat eine Vorschau auf den Monat September gewährt. Zu den Highlights zählen neue Folgen einer „Star Trek“-Serie.

Unter den September-Highlights, die Paramount+ hervorhebt, befindet sich die erste deutsche Version der Drag-Show „Ru Paul’s Drag Race“. Ab dem 5. September zeigt Paramount+ die erste Staffel von „Drag Race Germany“ wöchentlich. Zwei Tage später können sich derweil alle Fans von „Star Trek: Lower Decks“ auf die vierte Staffel freuen, die mit 10 Episoden zurückkehrt. Am 8. September startet Paramount+ zudem die Kinder-Serie „Rubble & Crew“. Zu den weiteren angekündigten Serien-Highlights gehören die erste Staffel von „The Gold“ (14. September) und „No Escape“ (28. September). Beide Serien werden in voller Länge ab Starttag auf Abruf verfügbar sein.

„Scream VI“ im September bei Pramount+

Im Filmbereich kündigt Paramount+ die Streaming-Premiere des Horrorfilms „Scream VI“ an. Der neueste Teil der Reihe wird ab dem 9. September zum Streamen verfügbar sein. Zudem starten am 2. September der Survival-Thriller „Organ Trail“, am 22. September die Komödie „Funny Pages“ und am 12. September der Krimi „Gib’s zu Fletch!“. Weitere angekündigte Höhepunkte auf der Plattform sind „Gods’s Creatures“ (29. September) und die Spieleverfilmung „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“, die in diesem Jahr erst in den Kinos lief. Der Streaming-Dienst zeigt das Abenteuer ab dem 30. September.

Quelle: Paramount+