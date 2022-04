Pluto TV: Das sind die Specials im Mai

Anzeige

Der IPTV-Anbieter Pluto TV hat einen Ausblick auf die täglichen und wöchentlichen Specials im Monat Mai gegeben.

Die Plattform feiert laut eigenen Angaben im Mai alle Eltern, die Feuerwehr und den Weltlachtag. Am Freitag den 13. und zum Monatsende soll es zudem gruselig werden mit der „Freitag der 13“-Filmserie und dem Thriller „Cube“.

Day Specials im Mai

01. Mai: Weltlachtag

Pünktlich zum Weltlachtag trainieren die Sender „Just for Laughs„, „Comedy Central Pluto TV“ und „Comedy Central Made in Germany“ eure Lachmuskulatur. Mit einem vielfältigen Programm von der surrealen Comicserie „Ren & Stimpy“ bis zum Besten aus den „Comedy Central News“ ist selbst für die Ernstesten unter euch ein Lacher dabei.

04. Mai: Internationaler Tag der Feuerwehr

Tatütata, die Feuerwehr ist da! Pluto TV bedankt sich bei unseren Freunden und Helfern aus dem Löschzug mit spannenden Dokus und Reportagen über die Lebensretter auf „Focus TV Reportage“ und „N24 Doku„.

08. Mai: Muttertag

Mutti ist die Beste! Am Muttertag feiert Pluto TV alle Facetten der Mutterschaft mit Filmen über starke Frauen auf „Pluto TV Movies„, darunter „Fighting Temptations“ mit Beyoncé Knowles, und Einblicken in das Leben junger Mütter in „Teen Mom“ und „Teen Mom 2“ auf dem Sender „MTV Teen Mom„.

13. Mai: Freitag der 13.

Ihr seid abergläubisch? Dann haltet Fenster und Türen geschlossen. Am 13. Mai ist es wieder so weit. „Freitag der 13.“ steht vor der Tür. Und damit nicht genug, auch über euren Fernseher, Computer und Handy bricht das Unglück herein. „Pluto TV Movies“ zeigt die Filme der gleichnamigen Serie.

16. Mai: Happy Birthday Pierce Brosnan

Wir kennen ihn in Smoking und Fliege mit einem Wodka Martini an der Bar, doch Pierce Brosnan hat noch viel mehr Facetten. Zu seinem Geburtstag kann er sie auf Pluto TV unter Beweis stellen. „Pluto TV Kultfilme“ feiert seinen Ehrentag mit Filmen wie „Der Rasenmähermann“, „Ein Mann wie Taffin“ und „Death Train“. Lehnt euch zurück und mischt euch einen Drink — geschüttelt nicht gerührt.

26. Mai: Vatertag

Keine Angst, liebe Väter, wir haben euch nicht vergessen. Zweieinhalb Wochen nach dem Muttertag feiert Pluto TV auch euch. Wer nicht selbst mit dem Bollerwagen in die Natur zieht, kann auf „BBC Travel“ in „Where the Wild Men Are — Aussteiger am Ende der Welt“ erleben, wie es Menschen ergeht, die der Zivilisation endgültig den Rücken gekehrt haben. Für alle, die noch mehr Action wollen, gibt es auf „Pluto TV Movies“ ab 20:15 Uhr die Action Night.

28. Mai: Cube Night

Im kanadischen Science-Fiction-Horrorfilm „Cube“ von Regisseur Vincenzo Natali finden sich sechs Menschen in einem verworrenen Labyrinth aus quadratischen Räumen wieder, ohne zu wissen, wie sie herauskommen. Als wäre das nicht genug, lauern in einigen der Würfel tödliche Gefahren. „Pluto TV Sci-Fi“ zeigt ab 22 Uhr „Cube“ und das Prequel „Cube Zero“.

Weekly Specials im Mai

Jeden Freitag: Fairytale Friday

„Pluto TV Romance“ zeigt immer um 20:15 Uhr einen der schönsten Märchenfilme.

06.05.: Cinderella – Ein Liebesmärchen in Rom

13.05.: 1001 Nacht 1 und 2

20.05.: Mrs. Miracle — Ein zauberhaftes Kindermärchen, Mr. Miracle – Ihn schickt der Himmel

27.05.: Cassie – Eine verhexte Familie

Jeden Samstag: Wedding Season Saturday

Die schönsten Hochzeitsfilme gibt es immer ab 20:15 Uhr auf „Pluto TV Weddings„.

07.05.: The Wedding March 1-3

14.05.: Ein Engel namens Brautjungfer, Margot und die Hochzeit

21.05.: Eine Bilderbuch-Hochzeit, Essen, Trinken & Heiraten

28.05.: Die Hochzeit meiner Ex, Drei Hochzeiten zu viel

Jeden Sonntag: 90er Classics

„Pluto TV Movies“ reist zurück in die 90er Jahre und zeigt einige der beliebtesten Filme des letzten Jahrzehnts vor dem Jahrtausendwechsel. Los geht es immer um 22 Uhr.

08.05.: Trainspotting – Neue Helden

15.05.: Halloween H20 – 20 Jahre später

22.05.: The Faculty

29.05.: Senseless

Einen Überblick über das aktuelle Programm im April gibt es hier.

Text: Pluto TV/ Cookie Communications, Redaktion: JN