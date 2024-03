Prime oder DAZN? Wer überträgt welche Champions League-Viertelfinalspiele

Am Freitag wurden die diesjährigen CL-Viertelfinalpaarungen (als auch der Europa League) ausgelost. Die Teilnehmer aus der Bundesliga erwischten keine sogenannten Hammerlose. Nun hat Prime seine Champions-League-Übertragungen ausgewählt, der Rest läuft bei DAZN.

Zunächst zur Europa Laegue: Nachdem der SC Freiburg im Rückspiel des Achtelfinales in der Europa League gegen West Ham United mit 0:5 baden ging, trifft Bayer 04 Leverkusen als nächsten auf den Verein aus London. Das Hinspiel hatten die Freiburger im heimischen Stadion noch mit 1:0 ausgeglichen gewinnen können, im Rückspiel musste SC-Torwart Atubolu dann fünf mal hinter sich greifen. Im Viertelfinale treffen die siegreichen Londoner jetzt mit Bayer 04 Leverkusen auf die aktuell wohl stärkste Bundesliga-Mannschaft. Das Hinspiel wird am 11. April in Leverkusen, das Rückspiel eine Woche später am 18.4. in London statt finden. RTL überträgt live.

Bayern und BVB im Champions League-Viertelfinale abwechselnd bei Prime und DAZN

Der FC Bayern München hat zuletzt eine kleine Senke durchlaufen und kam mit dem deutlichen Sieg gegen Lazio Rom zuindest international erst einmal wieder in die Spur. Im Viertelfinale treffen die Münchner auf Arsenal London, die aktuell in der englischen Premier League von Platz eins (wenn auch nur hauchdünn) grüßen. Bei Borussia Dortmund läuft es in der Liga in dieser Saison nicht besonders: Nach der beinahe-Meisterschaft des letzten Jahres fehlen zurzeit 20 Punkte auf Spitzenreiter Leverkusen. Im Viertelfinale der Champions League trifft die Borussia auf die Mannschaft von Atletico Madrid, das sich zuletzt gegen Inter Mailand im Elfmeterschießen durchsetzte.

Die Übertragungen im Überblick:

Dienstag, 9. April 2024, ab 21 Uhr:

FC Arsenal – FC Bayern (Amazon)

Real Madrid – Manchester City (DAZN)

Mittwoch, 10. April, ab 21 Uhr:

Atletico Madrid – Borussia Dortmund (DAZN)

Paris St. Germain – FC Barcelona (DAZN)

Dienstag, 16. April, ab 21 Uhr:

Borussia Dortmund – Atletico Madrid (Prime)

FC Barcelona – Paris St. Germain

Mittwoch, 17. April, ab 21 Uhr:

FC Bayern – FC Arsenal (DAZN)

Manchester City – Real Madrid (DAZN)

