Bundesliga bei RTL: Holt sich der Sender die TV-Rechte?

Die TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga stehen zum Verkauf, die ARD steht unter Druck und die Privatsender stehen an. RTL zeigt zuerst Interesse.

Die DFL (Deutsche Fußball Liga) hatte Anfang März die Unterlagen für die Ausschreibung zum Verkauf der Bundesliga-TV-Rechte verschickt. DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits, dass in diesem Zuge besonders die ARD und ihre „Sportschau“ unter Druck stehen. So könnten private Anbieter wie zum Beispiel Sky und DAZN durch die neuen, komplizierten DFL-Regelungen über verschiedene TV-Pakete indirekt das Ende der „Sportschau“ mit Millionenbeträgen subventionieren. Auf diese TV-Ausschreibung hat sich nun als erstes RTL-Chef Thomas Rabe öffentlich gemeldet und, nicht unerwartet, großes Interesse an den Bundesliga-Rechten verkündet.

RTL schaut auf die Bundesliga, bleibt aber noch vage

Sky als auch DAZN könnten bei der nächsten Vergabe der TV-Rechte an der Bundesliga Exklusivität anstreben. Aber auch Amazon Prime Video könnte seinen Hut in den Ring werfen. © Bundesliga, DAZN, Sky

Laut einem Bericht der deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte der RTL-Vorsitzende Thomas Rabe: „Wir schauen uns alles an, was an Sportrechten auf den Markt kommt – natürlich auch die Bundesliga-Rechte“. Der Sender signalisiert somit deutlich sein Interesse für den Erwerb der Bundesliga-TV-Rechte von der DFL, machte aber auch keine konkreten Ansagen. Wie genau und mit welchen Mitteln der RTL-Konzern also vorgehen will, ist derzeit nicht klar. Thomas Rabe betonte aber, dass die Sportrechte einen wichtigen Standpunkt in der Unternehmensstrategie einnehmen würden. Und diese Strategie betreffe sowohl linears Fernsehen auf den RTL-TV-Sendern als auch den Streamingdienst RTL+.

Der Verkauf der Bundesliga-Rechte soll im April erfolgen

Foto: RTL/ Stefan Gregorowius – Im Moment hat RTL nur die Rechte an der Europa League und der Conference League

Nachdem das Bundeskartellamt Ende Februar den neuen Ausschreibungsregelungen der Deutschen Fußball Liga für die Bundesliga-TV-Rechte grünes Licht gegeben hatte, scheint die DFL also bemüht zu sein, einen Bieterkampf unter den interessierten Medien-Unternehmen in Gange zu setzen, der in ihrem Sinne die Vergütungssummen in die Höhe treibt. Mitte April dieses Jahres soll dann die eigentliche Auktion, also der Verkauf vollzogen werden. Es geht um die Spielzeiten der Saison 2025/26 bis 2028/29.

Für RTL wären die Übertragungsrechte an der deutschen Fußball-Bundesliga sicher ein bedeutender Gewinn, denn im Moment steht der Sender hierbei völlig leer da. Zur Zeit darf RTL nur Spiele der Fußball-Nationalmannschaft, der Europa League und der Conference League zeigen. Hinzu kommen Sub-Lizenzen für zwölf Spiele der bevorstehenden Europameisterschaft, die RTL von der Telekom erworben hat.

Quelle: dpa