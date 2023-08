Prime Video: Alle neuen Titel im September 2023

Anzeige

Im September kommen unter anderem die Fortsetzung der Fantasy-Serie „Das Rad der Zeit“ und ein „John Wick“-Prequel zu Amazon Prime Video. Lara Croft und Hannibal sind auch dabei.

Das Continental ist der Zufluchtsort für Auftragsmörder im „John Wick“-Universum und hat seine ganz eigenen Regeln. Jetzt geht eine Amazon Original Serie der Ursprungsgeschichte des ikonischen Hotels auf den Grund. „The Continental: From the World of John Wick“ wird aus der Sicht des jungen Winston Scott (Colin Woodell) erzählt, der im New York der 70er Jahre einen blutigen Weg geht, um das Hotel zu erobern.

In der zweiten Staffel von „Das Rad der Zeit“ suchen neue und sehr alte Bedrohungen die jungen Freunde aus den Zwei Flüssen auf, die nun über die ganze Welt verstreut sind. Die Frau, die sie gefunden und geführt hat, kann ihnen nicht mehr helfen, und so müssen sie andere Quellen der Stärke finden. Die brutale erste Staffel von „Das Rad der Zeit“ polarisierte 2021 das Publikum (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Neue Serien bei Prime Video

Das Rad der Zeit – Staffel 2 | ab 1/09/2023

Fairyteens | ab 1/09/2023

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar | ab 8/09/2023

P#t@s Redes Sociales | ab 15/09/2023

Wildernes | ab 15/09/2023

Match nas Estrelas | ab 15/09/2023

The Continental: From the World of John Wick | ab 22/09/2023

Generation V | ab 29/09/2023

Neue Filme bei Prime Video im September 2023

Das Schweigen der Lämmer (1991) | ab 1/09/2023

Tomb Raider (2018) | ab 1/09/2023

The Nun | ab 1/09/2023

Wish Upon | ab 1/09/2023

Wenn ich bleibe | ab 1/09/2023

Das Belko Experiment | ab 1/09/2023

The Comedian – Wer zuletzt lacht | ab 2/09/2023

Interview mit einem Vampir (1994) | ab 3/09/2023

Bekenntnisse des Ho chstaplers Felix Krull | ab 3/09/2023

Schindlers Liste | ab 4/09/2023

Der siebte Sohn | ab 4/09/2023

Southpaw | ab 4/09/2023

My Little Pony: Der Film | ab 5/09/2023

12 Years a Slave | ab 6/09/2023

The Happytime Murders | ab 7/09/2023

Die Hochzeit | ab 7/09/2023

Sitting in Bars with Cake (Original) | ab 8/09/2023

Ein nasser Hund | ab 10/09/2023

One Day | ab 10/09/2023

The Book of Eli | ab 11/09/2023

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu | ab 11/09/2023

Belfast | ab 12/09/2023

The Accountant | ab 12/09/2023

A Million Miles Away (Original) | ab 15/09/2023

„A Million Ways Away“ erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Astronauten Jose Hernandez (Michael Peña), der als Wanderarbeiter nie seinen Traum aufgab, eines Tages ins All zu fliegen. (© 2023 Amazon Content Services, LLC)

Der magische Kompass | ab 15/09/2023

Transcendece | ab 17/09/2023

Motherless Brooklyn | ab 19/09/2023

Shooting Stars (Peacock Original) | ab 20/09/2023

King Arthur: Legend of the Sword | ab 22/09/2023

Valerian – Die Stadt der tausend Planeten | ab 23/09/2023

Agora | ab 25/09/2023

Father Figures | ab 25/09/2023

Licorice Pizza | ab 27/09/2023

Just Mercy | ab 28/09/2023

Showtime | ab 28/09/2023

Phantastische Tierwelten: Dubledores Geheimnisse | ab 30/09/2023

P.S. Ich Liebe Dich | ab 26/09/2023

Neue Filme und Serien zum Leihen und Kaufen

Asterix & Obelix im Reich der Mitte

zum Kaufen ab 07/09/2023

zum Leihen ab 21/09/2023



Meg 2: Die Tiefe

zum Kaufen ab 18/09/2023

zum Leihen ab 18/09/2023

