RTL+ All Inclusive Entertainment App: Was steckt dahinter?

RTL bewirbt aktuell breitflächig seine RTL+ All Inclusive Entertainment App, die getreu ihrem Namen alles enthalten soll, was der Sender insgesamt zu bieten hat.

Serien, Reality-Formate, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazine – Das alles will RTL nun in der RTL+ All Inclusive Entertainment App vereinen. Für 9,99 Euro monatlich können Abonnenten des RTL+ Max Tarifs das Angebot der All Inclusive Entertainment App nutzen. Der Family Tarif für 14,99 Euro im Monat ermöglicht für einzelne Mediengattungen mehrere parallele Streams. Ab dem vierten Monat der Nutzung steigt der Max Tarif dann übrigens standardmäßig auf 12,99 Euro monatlich und der Family Tarif auf 18,99 Euro.

Serien, Reality-TV und Live-Sport über die RTL+ All Inclusive Entertainment App

Foto: RTL – Hape Kerkelings neue Miniserie „Club Las Piranjas“ gibt es bei RTL+ und somit auch über die All Inclusive Entertainment App

Die All Inclusive Entertainment App bündelt laut Aussagen des Unternehmens also alle Unterhaltungsangebote von RTL+ in einem einzigen Tarif. Dazu gehören u. a. eigenproduzierte Serien wie „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling, die Thriller-Serie „Die Quellen des Bösen“ mit Fahri Yardim sowie „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“ und die neu aufgelegte Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“. Des Weiteren kommt die gesamte „Harry Potter“-Reihe zu RTL+ und damit in die All Inclusive Entertainment App.

Im Reality-Bereich stellt RTL die neue Staffel „Temptation Island VIP“ zum Streamen bereit sowie neue Folgen von „Bachelor in Paradise“ und „Are you the One?“. Die Dokumentation „#RACEGIRL – Das Comeback der Sophia Flörsch“ begleitet die Rennfahrerin bei ihrem Kampf zurück auf die Rennstrecke. „Das Sommerhaus der Stars„, das jüngst wieder für diverse Skandale sorgte, ist zudem bereits vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.

Im Sport-Bereich gewährt die RTL+ All Inclusive Entertainment App auch Zugriff auf Live-Übertragungen von Spielen der UEFA Europa League, der UEFA Europa Conference League sowie erstmals auch auf Spiele der NFL.

Musik-Streaming, Podcasts und Hörbücher

Im Musikstreaming-Bereich der App verweist RTL durch die Partnerschaft mit der Spotify-Konkurrent Deezer auf um die 120 Millionen Songs, die abgerufen werden können. Dazu kommen kuratierte Playlists zu verschiedenen Genres oder Stimmungen sowie RTL+ Playlists, die speziell zu hauseigenen Inhalten wie „Temptation Island VIP“ erstellt wurden. Live-Konzerterlebnisse soll es dabei über RTL+ ebenfalls geben.

Im Podcast-Bereich hebt RTL+ Formate wie „Bratwurst und Baklava“, „Dick & Doof“ oder „Verbrechen von nebenan“ hervor. Die zweite Staffel von „Die Supernasen – mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger“ ist ebenfalls bereits online. Im Hörbuch-Bereich gibt es Neuzugänge zum Beispiel zur Miniserie „Club Las Piranjas“. Durch Einlösen eines im Abo enthaltenen Credits gewährt RTL+ zudem Zugriff auf die Hörbücher „Hallo New York“ und „Lux“ aus dem Katalog der Penguin Random House Verlagsgruppe. Ebenfalls im Oktober dazugekommen ist von Stuckrad-Barre „Noch wach?“und Britney Spears „The Woman in Me“.

Im Magazinbereich gibt es Digitalausgaben von Stern, Brigitte, der Gala, Schöner Wohnen, Häuser, Couch, Geolino und Geolino Mini.

Quelle: RTL