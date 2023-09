RTL: FAST Channels geplant – aber wann?

Anzeige

FAST, die Streaming-Alternative zum linearen TV, kann für Medienunternehmen vielversprechend sein. Springt RTL auf den FAST-Zug auf?

FAST-Channels (Free-Ad-Supported-Streaming-TV) boomen. Die werbefinanzierten, abofreien Streamingangebote ähneln linearem Fernsehen und wollen den Zuschauern die Auswahl aus unzähligen Inhalten abnehmen. Das Prinzip kommt in Deutschland gut an, FAST entwickelt sich zu einem expansiven Markt.

Entsprechend interessant ist der Sektor für die großen TV-Unternehmen wie RTL Deutschland. So waren FAST-Kanäle auch auf einem Panel bei der Breitband-Messe Anga Com im Mai mit Andre Prahl, Leiter der RTL-Programmverbreitung, ein Thema. Konkrete Pläne zur Umsetzung, etwa bei RTL+, nannte Prahl damals nicht. Hat sich in der Zwischenzeit etwas getan bei dem Sender?

Wie ein RTL-Sprecher DIGITAL FERNSEHEN bestätigte, beschäftigt sich RTL zwar „grundsätzlich mit der Entwicklung von FAST-Kanälen“. Aber: „Ein konkreter Veröffentlichungs-Zeitpunkt ist hier derzeit jedoch nicht in Sicht, ebenso wenig stehen konkrete Inhalte fest.“ Es dauert also vermutlich noch eine ganze Weile, bis RTL FAST-Channels in sein Programm nimmt.

Ad Alliance vermarktet FAST-Channels von Xiaomi TV+

Auf Vermarktungsebene ist man bei RTL schon einen Schritt weiter: Ad Alliance, die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland, kooperiert neuerdings mit dem chinesischen Elektronik-Hersteller Xiaomi. Damit wird Ad Alliance als Vermarktungspartner in Deutschland die FAST-Kanäle von Xiaomi TV+ als Teil seines Connected TV (CTV)-Angebots zur Verfügung stellen. Werbetreibende können – ähnlich wie bei klassischen TV-Werbeblocks – Spots innerhalb der linearen Werbeunterbrechungen buchen, die in die Live-Channels eingebettet sind.

Offensichtlich steht die Entwicklung bei Ad Alliance und Xiaomi aber nicht im Zusammenhang mit den Plänen zu FAST-Channels bei RTL+. Denn RTL ging nicht auf unsere Frage ein, ob die FAST-Kanäle von Xiaomi TV+ auch bei RTL+ landen werden. Wenn sich zu diesem Thema Neuigkeiten ergeben, wird DIGITAL FERNSEHEN darüber berichten.