RTL+ Highlights mit Thriller-Serie von Erfolgsautor Dan Brown

RTL+ veröffentlicht zwei neue Krimi- und Thriller-Serien: Neben der neuen Staffel um die Detektivin „Nancy Drew“ startet exklusiv auf dem Streamingdienst die neue Serie von Bestsellerautor Dan Brown namens „The Lost Symbol“.

„The Lost Symbol“, Staffel 1, exklusiv ab 1. Dezember

Die Mystery-Serienadaption der „Robert Langdon“-Buchreihe von Dan Brown kommt zu RTL+: Basierend auf dem dritten Roman setzt die Serie während der Studienzeit des genialen Historikers Robert Langdon (Ashley Zukerman) an. Der Symbologe muss das erste Mal eine Reihe tödlicher Rätsel entschlüsseln, denn nur so kann sein entführter Mentor befreit und eine globale Verschwörung aufgehalten werden. Doch was hat es mit dem verlorenen Symbol auf sich, hinter dem alle her sind? Die Serie ist ein Prequel zu den erfolgreichen Filmen „The Da Vinci Code“, „Illuminati“ und „Inferno“ mit Tom Hanks, Ashley Zukerman spielt eine jüngere Version des Charakters.

„HipHop – The Future is Female“, ab 25. November

In der RTL+ Doku-Reihe „HipHop – The Future is Female“ geben sechs aufstrebende Künstlerinnen Einblicke auf ihrem Weg nach oben. Die einzelnen Folgen widmen sich jeweils einer Künstlerin. Im Media Hub sind neben den Episoden zu Becks, Alicia Awa und Chan Le jetzt auch die Folgen über Babyjoy, Lia Sahin und Eunique als Preview verfügbar. Um den Release der Doku-Reihe gebührend zu feiern, findet im RTL Audio Center in Berlin am Abend des 25. November ein Konzert mit den Künstlerinnen Babyjoy, Eunique und Lia Sahin statt. Zudem stehen die drei Protagonistinnen in einem Q&A Rede und Antwort. Neben den drei Musikerinnen sind ebenfalls Becks und Chan Le vor Ort sowie weitere Gesichter der Doku.

„Nancy Drew“, Staffel 2, ab 15. November

Neue Geheimnisse, verzwickte Rätsel und spannende Fälle: In der zweiten Staffel der Mystery-Drama-Serie hat die brillante jugendliche Detektivin Nancy Drew (Kennedy McMann) ein kleines Ermittler-Team um sich zusammengestellt. Gemeinsam mit ihnen klärt sie sowohl irdische als auch übernatürliche Mysterien in ihrer Heimatstadt Horseshoe Bay auf, die von Dämonen und anderen schauderhaften Gestalten heimgesucht wird. Die erste Staffel ist bereits auf RTL+ abrufbar.

