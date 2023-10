Sky im November: Neuer Pop-Up-Sender, Spielberg-Film und mehr

Anzeige

Im November steht bei Sky und Wow unter anderem Steven Spielbergs Film „Die Fabelmans“ neu auf dem Programm.

In „Die Fabelmans“ erzählt Steven Spielberg auf autobiographische Weise von einem kleinen Jungen, der seine Leidenschaft für das Filmemachen entdeckt. Sky zeigt den Oscar-nominierten Film ab dem 4. November. Daneben wandern unter anderem „Cocaine Bear“ und der Horrorfilm „Infinity Pool“ neu in das Portfolio des Pay-TV-Anbieters. Ab dem 17.11. will Sky außerdem den Pop-Up-Channel „Sky Cinema Harry Potter“ mit allen Filmen der populären Fantasy-Reihe sowie den ersten beiden Teilen von „Phantastische Tierwesen“ an den Start bringen.

Foto: Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights/J.K. Rowling.

Neue Serien, Shows und Dokus bei Sky im November

The Lovers: 1.11.

Unwanted: 3.11.

Der stärkste Gegner – Eintracht Frankfurt und die Nachhaltigkeit: 5.11.

Winning Time S2: 7.11.

Life Below Zero S3-4: 7.11.

Inside FBI – Die härtesten Fälle: 10.11.

Cold Case Killers S2: 14.11.

Unser Hof – mit Cheyenne und Nino: 22.11.

Taronga Zoo Hautnah S4: 22.11.

Who Killed Robert Wone?: 23.11.

FARID – Magic Unplugged: Sports Edition S2: 27.11.

Annika – Mord an Schottlands Küsten S2: 28.11.

Family Law S3: 30.11.

The Lazarus Project S2: Datum noch unbekannt

Filme

Cocaine Bear: 3.11.

Die Fabelmans: 4.11.

Infinity Pool: 6.11.

Bandit: 10.11.

Was man von hier aus sehen kann: 11.11.

Maria träumt – Oder: Die Kunst des Neuanfangs: 13.11.

Christmas Is Canceled: 18.11.

13 Exorcisms: 20.11.

What’s Love Got To Do With It?: 24.11.

Beobachtet: 25.11.

Spoiler Alarm: 27.11.

Sky Cinema Harry Potter: 17.11.

Quelle: Sky Deutschland

