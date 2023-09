Vorprogrammierte Eskalation: „Sommerhaus der Stars“ startet

Anzeige

Es wartet wieder eine Menge Zoff: Zwischen ausgestopften Tierchen und durchgelegenen Matratzen platzt hier Prominenten wieder der Kragen. Das „Sommerhaus der Stars“ ist ab heute wieder zurück – aber noch nicht im TV.

Anzeige

Die achte Staffel der Reality-Sendung „Sommerhaus der Stars“ startet am Dienstag (12. September) in der Mediathek RTL+ und eine Woche (19. September) später im Fernsehprogramm. Ein ehemaliges Bauernhaus auf dem Lande in Nordrhein-Westfalen ist wieder Schauplatz für den Zoff zwischen acht Promipaaren. Abgewetztes Mobiliar, ein Badezimmer für alle.

Mögliche Spoiler und viel Raunen gab es dieses Mal vorab. Auf Social Media äußerten sich einige Kandidaten zu angeblichen Inhalten, was eigentlich nicht üblich ist.

„Sommerhaus der Stars“ dieses Jahr schon vorab in den Schlagzeilen

Eine Auswahl: Es gab die Befürchtung, dass Szenen nicht vollständig und nur ausschnittsweise gezeigt werden – und dadurch ein vermeintlich falscher Eindruck entstehen könnte. Im Netz kamen Gerüchte zu Rauswurf und Rangeleien auf. Vor allem Reality-Sternchen Walentina Doronina, die mit ihrem Verlobten Can Kaplan ins Sommerhaus einzieht, äußerte sich mehrmals.

Das „Sommerhaus der Stars“ hatte auch schon in der Vergangenheit immer wieder Aufsehen erregt. Da wurde schon gespuckt, geschrien, gemobbt. Wie wird RTL dieses Mal mit den Scherereien umgehen?

Im Juli teilte ein RTL-Sprecher der „Bild“-Zeitung mit: „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten.“

Rauswurf von zwei Paaren

Zu den Promipaaren dieser Staffel gehören neben Schauspielern wieder Leute, die schon in anderen Reality-Formaten zum Teil mehrmals aufgetreten sind. Ein Magnet ist die Unternehmerin und ebenso Reality-TV-erprobte Claudia Obert mit ihrem viel jüngeren Freund Max Suhr.

Hat sich vom „Kampf der Realitystars“ bei RTLZWEI zum Sommerhaus der Stars“ bei RTL „hochgearbeitet“: Claudia Obert. Foto: RTLZWEI

Teil des Sommerhauses sind traditionell die Spiele, in denen Kandidaten gegeneinander antreten. Sie wählen sich gegenseitig nach und nach raus. Das Siegerpaar bekommt 50.000 Euro.

Bildquelle: df-sommerhaus-der-stars-2023: RTL