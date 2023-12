„True Detective“: Neue Staffel mit Jodie Foster startet bei Sky

Die neue und mittlerweile vierte „True Detective“-Staffel mit Hollywood-Star Jodie Foster geht in Kürze bei Sky und Wow an den Start. Alle Vorgängerstaffeln sind bereits bei Sky verfügbar.

Schon in der allerersten Staffel im Jahr 2014 trumpfte die Thriller-Serie „True Detective“ mit bekannten Hollywood-Schauspielern wie Matthew McConaughey („Interstellar“) und Woody Harrelson („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) auf und lieferte zudem eine grandios düstere Geschichte. In Staffel 2 (2015) waren es dann Colin Farrell („The Batman“), Vince Vaughn („Hacksaw Ridge“) und Rachel McAdams („Doctor Strange“). Staffel 3 kam 2019 mit Mahershala Ali („Green Book“) und Stephen Dorff („Blade“).

©2024 Home Box Office, Inc. All rights reserved – Jodie Foster ermittelt in der vierten „True Detective“-Staffel im eisigen Alaska

Dass die Serie für die kommende vierte Staffel nun tatsächlich Jodie Foster („Taxi Driver“, „Der Gott des Gemetzels“) für die Hauptrolle gewinnen konnte, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete, ist wohl der bisher größte Coup der „True Detective“-Macher und schürt große Erwartungen. Immerhin hat die hochbegabte Schauspielerin in ihrer langen Karriere oft bewiesen, dass sie ihre Rollenangebote mit großer Sorgfalt und hohem Anspruch auswählt.

„True Detective“ trifft auf „Das Schweigen der Lämmer“

Die neue vierte Staffel nennt sich „Night Country“. Jodie Foster spielt Detective Liz Danvers, die das mysteriöse Verschwinden von acht Männern im winterlich eisigen Alaska aufklären muss. An ihrer Seite steht die Polizistin Evangeline Navarrro (Kali Reis). Das Ganze wird in insgesamt sechs Episoden erzählt und bereits der neue Trailer verspricht eine spannende Dynamik. Jodie Foster wieder als kompetente Ermittlerin in einem brutalen Fall zu erleben, weckt zudem gute Erinnerungen an „Das Schweigen der Lämmer“ von 1991.

Die neue Staffel und die komplette Serie bei Sky und Wow

„Night Country“ kommt hierzulande exklusiv zu Sky und Wow. Am 15. Januar ist es soweit. Dann erscheint dort pro Woche jeweils eine neue Episode zum Abruf immer montags, wahlweise auf Deutsch oder im englischen Originalton. Die lineare Austrahlung beginnt am 29. Januar auf Sky Atlantic um 20.15 Uhr. Auch hier wird im wöchentlichen Rhythmus immer montags eine neue Episode ausgestrahlt. Wer sich bis zum 15. Januar noch auf die neue Staffel passend einstimmen möchte, findet im Stream von Sky und Wow übrigens auch alle drei Vorgängerstaffeln von „True Detective“ im Angebot.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung