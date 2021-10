Glücksspiel: Software-Provider Ash Gaming in der Analyse

Anzeige

Ash Gaming ist einer der Veteranen in der Glücksspielindustrie und hat seit seinem Markteintritt im Jahr 2000 viele bekannte wie auch beliebten Games entwickelt. Trotz seines etablierten Status in der Branche fliegt der Software-Provider zuweilen unter dem Radar.

Was nicht jedem bekannt ist: Es gibt Unmengen von echten Spielcasinos und fast noch mehr Online-Gaming-Webseiten, doch die Hard- und Software im Hintergrund ist oft identisch. Ash Gaming ist einer dieser Anbieter und seit mehr als 20 Jahren in der Glücksspielbranche tätig. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit zu einer etablierten Marke gemausert. Der Provider ist in Großbritannien beheimatet und hat sich vor allem auf die Entwicklung von Spielautomaten spezialisiert. Mittlerweile zählt das Unternehmen mehr als 70 verschiedene Slots. Aber auch klassische Tischspiele, digitale Pokeranwendungen und andere Games mit Sofortgewinnen gehören zum Portfolio des Providers.

Der exzellente Ruf und die große Auswahl an Anwendungen hat über die Jahre zig Online-Casinos auf den Plan gerufen, die das Spieleportfolio des Software-Entwicklers in ihr Repertoire aufgenommen haben. Bei welchen Anbietern die einzelnen Games von Ash Gaming gezockt werden können, wird auf Branchenportalen im Detail vorgestellt.

Zu den bekanntesten und beliebtesten Ash Gaming-Casinos gehören unter anderem folgende Anbieter:

Leo Vegas

William Hill

Unibet

Betfair

Bet365

SpinIt

Kaboo

Bekannte Slots von Ash Gaming

Spielautomaten genießen einen ganz besonderen Status unter Spielenden. Sie gehören zu den beliebtesten Games und sind laut verschiedener statistischer Erhebungen für einen Großteil des Branchenumsatzes verantwortlich. Es verwundert daher nicht, dass sich Ash Gaming im Laufe seiner Konzernhistorie auf die Entwickler verschiedener Slots spezialisiert hat. Die bekanntesten Spielautomaten zeigt die folgende Übersicht:

The Winnings of OZ: Der Fantasy-Slot ist eines der grafisch ansprechendsten Spiele von Ash Gaming. Er basiert auf dem beliebten Buch Der Zauberer von OZ, das auch verfilmt wurde. Entsprechend faszinierend und farbenfroh ist der Spielautomat konzipiert. Das gilt nicht nur für die Spielwelt, sondern auch für die Bonusfunktionen. So gibt es etwa Multiplikator-Wilds, Scatter, Jackpots sowie Freispiele und Bonusrunden mit eigenen Features.

Suicide Squad: Ash Gaming arbeitet wie viele andere Provider auch mit Lizenzen bekannter Franchise und Marken. So gehört unter anderem Suicide Squad zum lizensierten Portfolio des Unternehmens. Der gleichnamige Slot basiert auf den kunterbunten und schrillen Superhelden, die im Jahr 2016 sogar auf der Leinwand zu sehen waren. Der adaptierte Spielautomat besteht aus fünf Walzen und 50 festen Linien.

Heart of the Jungle: Spielende, die sich mit der Natur verbunden fühlen, werden bei diesem Slot voll auf ihre Kosten kommen. Auf fünf Walzen und drei Reihen erscheinen hochwertig designte Symbole des Dschungels, die sowohl menschlich als auch tierisch sind. Das Basisspiel des Slots besteht aus 50 Gewinnlinien, gestapelten Symbolen sowie Wilds- und Scatter-Symbolen.

Sindbads Golden Voyage: Die sieben Weltmeere und Sindbad der Abenteurer wurden ebenfalls von Ash Gaming in einem Slot verewigt. Der Spielautomat hat ein ungewöhnliches Layout, der aus 6×7 Walzen und rund 164 Linien besteht. Dabei sind diese stets aktiviert. Spielende müssen lediglich den Gesamteinsatz einstellen und schon kann die Reise beginnen. Im Gegensatz zum üblichen Stil der Ash Gaming-Slots wirkt diese Anwendung eher altmodisch. Allerdings rückt die grafische Aufmachung dank des einzigartigen Gameplays in den Hintergrund.

Adventures in Wonderland: Ähnlich fantasievoll wie bei The Winnings of OZ geht es auch bei Adventures in Wonderland zu. Der beliebteste Spielautomat von Ash Gaming basiert dabei auf dem berühmten Märchen Alice im Wunderland. Die Hauptgründe für die Popularität sind der faszinierende Grafikstil, der Sound und die Bonusfunktionen. Zudem erinnern die liebevoll gestalteten Figuren stark an den bekannten Zeichentrickfilm.

Was machen Ash Gaming-Slots aus?

Der Quervergleich der verschiedenen Slots von Ash Gaming zeigt auf, dass alle Anwendungen sich eine große Gemeinsamkeit teilen. Sie bestechen alle durch ein Höchstmaß an Kreativität. Die Entwickler hinter den einzelnen Spielautomaten legen einen sehr großen Wert darauf, einzigartige und lebendige Slots zu kreieren. Aus diesem Grund sind ungewöhnliche Walzen-Anordnungen, Bonusfunktionen oder Themen ein Teil der Veröffentlichungen.

Zwar gibt es Slots mit einem herkömmlichen Layout aus fünf Walzen, aber auch Titel mit beispielsweise sechs Walzen. Ein spezielles Augenmerk richtet Ash Gaming auch auf seine Boni. Multiplikatoren, Expanding Wilds, Scatters und auch progressive Jackpots gehören zu den eingebauten Features. Thematisch gibt es beim Software-Provider keine Grenzen. Der Konzern deckt so gut wie jedes Spektrum ab. Mit an Bord sind Fantasy, TV-Shows, Sport oder Puzzlespiele.

Mobiles Gaming von Ash Gaming

Die moderne Gesellschaft kommt nicht mehr ohne Smartphone und tragbare Endgeräte aus. Dieser Entwicklung hat sich auch die Glücksspielbranche angepasst, wodurch das mobile Gaming in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat.

Ash Gaming hat entsprechend all seine Anwendungen plattformübergreifend entwickelt. Alle Spiele können auf dem Computer, Smartphone oder Tablet gezockt werden. Die Bedienung auf den mobilen Geräte erfolgt bequem und intuitiv per Touchscreen. Gewählt werden kann dabei Hoch- oder Querformat.

Der Provider hat viele seiner Titel in Flash programmiert. Das ist zwar nicht unüblich, fällt jedoch so langsam aus der Zeit. Denn um Flash-Games starten zu können, bedarf es einer zusätzlichen Software. Heutzutage haben jedoch neue Geräte die benötige Software bereits vorinstalliert. Ganz ohne Umweg klappt es dagegen im modernen Standard HTML5. Ash Gaming entwickelt immer mehr Slots über die zeitgemäße Variante, die keinen zusätzlichen Download erfordert. Die entsprechenden Anwendungen können direkt über den mobilen Browser gestartet werden.

Ash Gaming – Eine gute Wahl?

Ash Gaming ist keine unbekannte Marke in der Branche – ganz im Gegenteil. Der Provider hat sich seit seinem Markteintritt im Jahr 2000 fortwährend seine Sporen verdient. Die entwickelten Anwendungen bewegen sich allesamt auf einem hohen Niveau und lassen kaum Wünsche offen. Zusätzlich gibt es hohe Gewinnmöglichkeiten, vielfältige Funktionen und umfangreiche Themen. Nichtsdestotrotz darf nicht außer Acht gelassen werden, dass einige Games nicht mehr ganz dem modernen Standards entsprechen. Das ist jedoch angesichts des langen Unternehmensbestands nicht weiter verwunderlich.

Slots und anderen Spiele von Ash Gaming können bedenkenlos gezockt werden, denn sie sind zertifiziert, sicher und fair. Der Provider hat sich seinen guten Ruf über die Jahre verdient und gilt als vertrauenswürdige Adresse in der Glücksspielindustrie.