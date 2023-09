Basketball-WM nur bei MagentaTV: „Schade“ um verpasste Reichweite

Anzeige

Deutschlands Basketballer glänzen bei der WM in Asien. Die Spiele gibt es bislang ausschließlich bei Magenta zu sehen. Ein Deal wie bei der EM im Vorjahr bahnt sich nicht an.

Der deutsche Basketball-Präsident Ingo Weiss bedauert, dass die aktuellen WM-Erfolge des Nationalteams um Dennis Schröder nicht noch mehr Menschen erreichen. „Basketball steht einem breiten Publikum zur Verfügung, denn Magenta ist frei empfangbar. Jeder, der das schauen will, kann das in hervorragender Qualität sehen. Natürlich ist es schade, dass nicht ARD oder ZDF darüber berichten“, sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur in Okinawa mit Blick auf die Livebilder. Dies sei „eine Rechtefrage“. Magentasport überträgt die deutschen Spiele kostenlos und die weiteren Begegnungen kostenpflichtig.

Basketball-WM 2023 wohl nicht bei RTL im Free-TV

Anders als im Vorjahr, als RTL bei der Heim-EM spontan ab dem Viertelfinale einstieg, zeichnet sich bei der WM in Asien ab, dass auch die Finalwoche im philippinischen Manila bei Magenta verbleiben wird. RTL hat bereits abgesagt und dies mit den anstehenden Übertragungen der Football-Liga NFL begründet. Zudem zeigt der Kölner Sender in der kommenden Woche das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Japan. Auch ein Einstieg von ARD und ZDF steht beim Basketball nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten.

ARD und ZDF wären Wunschlösung gewesen

„Magenta war zum richtigen Zeitpunkt schlau und clever. Natürlich hätte ich auch lieber, dass ARD und ZDF zur besten Zeit übertragen würden – aber sie haben die Lizenzen nicht“, erklärte Weiss. Der Chef des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte im Vorjahr noch scharf geschossen, als es von der Heim-EM in Köln und Berlin keine Live-Bilder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gab. Weiss nannte dies „ignorant“ und „enttäuschend“. Die Sender wiesen die Kritik zurück. Als ARD und ZDF von der Heim-EM 2015 übertragen hatten, waren die Quoten mäßig – und das, obwohl NBA-Star Dirk Nowitzki in Berlin mit dabei war.

