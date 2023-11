Bild TV-Sender wird eingestellt

Das Ende: Bild TV wird in Kürze nach nur gut zwei Jahren den Sendebetrieb wieder einstellen. Was einst als Großangriff startete, verschwindet nun wieder in der Versenkung.

Die lineare Verbreitung des TV-Senders Bild wird zum 31. Dezember 2023 eingestellt. Das Bild-Bewegtbildangebot konzentriert sich ab 2024 auf die eigenen digitalen Plattformen von Bild. Das Boulevardblatt will damit nach eigenen Angaben auch die digitale Reichweitenstrategie fördern. Hier erreiche man täglich bis zu 20 Millionen Visits.

„Zurück ins Netz“ scheint das Motto für die Bewegtbildinhalte von Bild zu sein, die einst mit dem Aufschalten des Senders ihren Weg ins lineare TV finden sollten. Dieses Projekt darf getrost als gescheitert angesehen werden. Bild: Bild

Was aus den Live-Übertragungen vom Handball und Basketball bei Bild TV wird:

Die Live-Spiele der Handball- sowie der Basketball-Bundesliga in Kooperation mit DYN sowie erfolgreiche Bild-Formate wie der Fußball-Talk „Die Lage der Liga“ werden ab 2024 bei Welt TV gezeigt – zusätzlich zur Verbreitung auf den digitalen Bild-Plattformen.

Eigenproduktionen laufen auch in Zukunft in TV-Apps und Streaming-Plattformen mit sogenannten FAST-TV-Sendern, so wie heute schon für Auto Bild und Sport Bild. Vor fast auf den Tag genau einem Jahr mutmaßte DIGITAL FERNSEHEN bereits über das Aus für den TV-Sender.

Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der Bild-Gruppe und Welt-Gruppe, weiß die Einstellung des Fernsehsenders positiv auszudrücken: „Ich freue mich sehr, dass unser Sportprogramm am Sonntag zukünftig zusätzlich zu Bild.de und Sportbild.de noch mehr Zuschauer bei Welt findet. Dass wir die markenübergreifende Zusammenarbeit für BILD und WELT mit dem Sportkompetenzcenter jetzt auch im linearen TV ausweiten können, ist nur konsequent.“

Nachrichtensender Welt kann sich freuen

Frank Hoffmann, TV-Geschäftsführer Welt, stößt ins gleiche Horn: „Die Spiele von DYN und die Sportsendungen der Bild-Kollegen sind eine großartige Erweiterung unseres Programms. Sport ist bei den Zuschauern ganz besonders am Sonntagnachmittag beliebt und passt deshalb hervorragend in unsere Strategie, bei der wir verstärkt auf Live-Formate setzen.“