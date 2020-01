Bose schließt alle Ladengeschäfte in Europa

Der Audio-Hersteller will insgesamt 119 Filialen weltweit schließen. Grund sei eine signifikante Verschiebung in Richtung Online-Handel.

Bose-Lautsprecher sind beliebt und können bisher auch in eigenen Stores des Herstellers gekauft werden. Das soll sich aber bald ändern, wie „The Verge“ berichtet. Demnach will Bose 119 Geschäfte schließen – darunter alle Stores in Europa. Auch die Ladengeschäfte in Australien, Japan und Nordamerika seien betroffen. 130 weitere Shops, hauptsächlich in Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, blieben weiterhin geöffnet.

Die Entscheidung begründe Bose damit, dass sich das Shoppingverhalten „dramatisch“ zum Online-Kauf hin verschiebe. Interessanterweise setzt beispielsweise der deutsche Lautsprecher-Hersteller Teufel hingegen stark auf Ladengeschäfte: in den letzten Jahren wurden immer mehr Teufel-Stores eröffnet.

Das erste Ladengeschäft von Bose wurde 1993 in den USA eröffnet. Damit habe man den Kunden die Möglichkeit geben wollen, die Home Entertainment-Geräte aus erster Hand zu testen und mit dem Unternehmen in direkten Kontakt zu treten, sagte laut einer Mitteilung Colette Burke, Vizepräsidentin Global Sales. „Damals war das eine radikale Idee, aber wir legten unseren Fokus darauf, was unsere Kunden brauchten und wo – das tun wir jetzt wieder.“ Von den Schließungen sind mehrere hundert Beschäftigte betroffen, eine genaue Zahl teilte das Unternehmen noch nicht mit.